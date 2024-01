Wioleta Wramba przez 12 lat związana była z telewizją Polsat. Dziennikarka prezentowała wiadomości w serwisie "Wydarzenia". Niedawno zmieniła jednak miejsce zatrudnienia, zasilając ekipę nowego TVP Info. Praca przed kamerą ma jednak swoje drugie oblicze i zasady, których prezenterzy muszą przestrzegać na antenie. Do jednych z nich należy staranny, ale niezwracający na siebie przesadnej uwagi wygląd. Z tego względu Wioleta Wramba przed wejściem na wizję musi się w szczególności pilnować.

Wioleta Wramba z TVP Info przed wejściem na wizję ukrywa tatuaże

W życiu prywatnym Wioleta Wramba nie ukrywa swoich tatuaży. W mediach społecznościowych prezenterki znajdziemy dużo zdjęć, na których pokazuje ozdobione kolorowym tuszem ciało. W maju 2023 roku opublikowała filmik (obecnie jest niedostępny), gdzie zaprezentowała, w jaki sposób przed wejściem na wizję makijażystka zakrywa jej tatuaże warstwą podkładu i pudru. Wramba nigdy nie miała z tym problemu. W rozmowie z Pomponikiem wyjaśniła, że zależy jej, aby odbiorca był skupiony na przekazie, a nie jej wyglądzie. - Tatuaże wciąż nie kojarzą się z elegancją, a dla mnie, gdy jestem na wizji, najważniejsze jest, aby widz skupił się na informacjach, które mam do przekazania, a nie na tym, czy coś wystaje mi spod żakietu. Gdy wchodzę do studia, wchodzę też w rolę prezenterki, która znacznie różni się od tego, kim jestem na co dzień, w życiu prywatnym - mówiła. Zdjęcia tatuaży Wramby znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Karolina Opolska z TVP Info też ma tatuaże

Niedawno na antenie TVP Info pojawiła się Karolina Opolska. Debiutująca prezenterka przeprowadziła m.in. rozmowie z prokurator Ewą Wrzosek i adwokatem Michałem Wawrykiewiczem. Występ Opolskiej wzbudził spore zainteresowanie widzów, którzy zwrócili uwagę na... ozdabiający jej szyję tatuaż. Jej debiut skomentowała także psycholożka Maja Herman, która zwróciła uwagę, że nigdy wcześniej na antenie Telewizji Polskiej nie było wytatuowanej prezenterki. "Świat się kończy. Wytatuowana dziennikarka w TVP Info. Dobra, żartuję, jestem przeogromnie dumna. Brawo i gratulacje. Tatuaże wyglądają świetnie. A jeśli chodzi o merytorykę i resztę - klasa" - napisała na InstaStories Herman.