Program "Milionerzy" stale cieszy się ogromną popularnością widzów. W 662. odcinku grę kontynuował pan Bartłomiej z Bytomia. Mężczyzna miał gwarantowaną wygraną o wartości 1000 złotych. Postanowił jednak zawalczyć o więcej i zmierzył się z kolejnymi pytaniami. Jak sobie poradził? Pytanie, które zadał mu Hubert Urbański, nie należało do najłatwiejszych.

"Milionerzy". Pan Bartłomiej otrzymał trudne pytanie

Uczestnik programu "Milionerzy" doskonale radził sobie z pytaniami. Wydawało się, że może osiągnąć w programie duży sukces. W końcu przyszła pora na zdobycie kolejnej kwoty gwarantowanej, czyli 40 tysięcy złotych. Hubert Urbański zadał uczestnikowi pytanie. Przyrzec, to inaczej przysiąc, a przyżec? Pan Bartłomiej miał do wyboru cztery odpowiedzi: A. ma grube łuski, B. to antonim przyrzec, C. to inaczej przypiec, D. ma świetny węch.

"Milionerzy". Uczestnik poprosił o pomoc publiczność. Niesłusznie

Po krótkim namyśle uczestnik stwierdził, że nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie. Bohater wykorzystał już jedno koło ratunkowe w postaci 50:50. Stwierdził, że jego przyjaciel prawdopodobnie nie będzie w stanie wskazać dobrej odpowiedzi, dlatego odrzucił tę opcję. "Zapytajmy publiczności" - odparł pan Bartłomiej. Wskazówki zebranych były bardzo różne. Na opcję "A." zagłosowało 31% osób. Drugą najpopularniejszą odpowiedzią była "C.", która zebrała 28% głosów. Bohater programu postanowił pójść za głosem większości i wybrał opcję "A". Niestety, pan Bartłomiej dokonał złej decyzji. Jak się okazało, poprawną odpowiedzią było "C. to inaczej przypiec". Mężczyzna odpadł z programu z kwotą 1000 złotych.

W 660. odcinku wystąpiła pani Monika z Sopotu. Uczestniczka walczyła o kwotę 125 tysięcy złotych. Hubert Urbański zadał pytanie: "Który pisarz jest autorem dwóch haseł reklamowych: "Cukier krzepi" i "Lotem bliżej"?". Kobieta postanowiła zadzwonić do swojej przyjaciółki. Ta poradziła jej, aby wybrała Agnieszkę Osiecką. Pani Monika posłuchała się bliskiej osoby. Niestety, niesłusznie. Jak się okazało, autorem haseł reklamowych był Melchior Wańkowicz. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Powiedzenie rozłożyło pana Bartłomieja na kolana. Publiczność okazała się niezawodna