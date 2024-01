Mandaryna to piosenkarka, tancerka i choreografka. W 2006 gwiazda poprowadziła autorski program "Let's Dance, czyli zrobię dla was wszystko". - Powstał po to, aby pokazać telewidzom, że taniec to radość, przygoda i zabawa, która nie jest zarezerwowana jedynie dla profesjonalistów" - zapowiadała Mandaryna. Niestety format nie odniósł sukcesu i zdjęto go z anteny po emisji dwóch odcinków. Nie pomógł nawet występ byłej posłanki, Renaty Beger. Kobieta wzięła udział w show i zaprezentowała się w zupełnie nowej wersji. Zmieniła fryzurę, formalne ubrania i zaszalała na parkiecie. Jak wypadła?

Renata Beger rozpuściła warkocz w programie Mandaryny

W 2006 roku wyemitowano odcinek programu "Let's Dance, czyli zrobię dla was wszystko" z udziałem Renaty Beger. Mandaryna odwiedziła ją osobiście w domu. Widzowie zobaczyli nawet miejsce zamieszkania byłej posłanki. - Znaleźć rodzinny dom pani Renaty nie było trudno. Bez jakiegokolwiek ogrodzenia wydał nam się ogólnodostępny – mówiła piosenkarka. Później Mandaryna opowiedziała o swojej misji. - Obiecałam widzom, że namówię panią na to, żeby zatańczyła pani z nami. Czy przyjmie pani to wyzwanie i zrobi dla nas wszystko? – zapytała. Polityczka nie miała wątpliwości. – Myślę, że chcieliby mnie zobaczyć w takim programie. Proszę spróbować mnie nauczyć - odpowiedziała. Chwilę później widzowie zobaczyli zupełnie odmienioną kobietę. Renata Beger rozpuściła swój słynny warkocz, porzuciła formalne ubrania i wystąpiła w mocniejszym makijażu. Wykonała odważną choreografię z Mandaryną i tancerzami. Wygląda na to, że miała naprawdę dobrą zabawę na parkiecie. Co sądzicie?

Mandaryna o współpracy z Renatą Beger

Mandaryna wyjawiła w jednym z wywiadów, jak przebiegła współpraca na planie z Renatą Beger. Piosenkarka ciepło wypowiedziała się o byłej polityczce. - Poznałam osobiście panią Renatę, byłam u niej w domu, to była bardzo miła osoba. Matkowała nam na planie jak taka ciocia. Było bardzo przyjemnie - powiedziała Mandaryna dla "Faktu". Zobacz też: Renata Beger komentuje aferę gruntową. Jak odbiła się na Lepperze? "Nigdy go takiego nie widziałam"