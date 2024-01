"Razem odNowa" to nowy format TVN. Jego gospodyniami są Joanna Krupa i Ewa Chodakowska. Do udziału show zgłaszają się pary, które chcą odmienić swoje życie. Celebrytki pomagają im zadbać o relację, a także kondycję. W programie przewidziano konsultacje dietetyczne, obóz treningowy, a także związkowe porady. W finale zakochani odnawiają przysięgę małżeńską w strojach ze swojego ślubu. W rozmowie z reporterką Plotka bohaterowie pierwszego odcinka zdradzili, jak zachowały się prowadzące, kiedy wyłączano kamery.

Zobacz wideo Para z "Razem odNowa" o wrażeniach po emisji show. Jakie są prywatnie Chodakowska i Krupa?

W premierowym odcinku "Razem odNowa" poznaliśmy Sandrę i Rafała. Udział w show sprawił, że uczucie między małżonkami ponownie rozkwitło. Bohaterowie nowego formatu pojawili się także na oficjalnym wydarzeniu promującym program. Podczas rozmowy z reporterką plotka zdradzili, jakie są prywatnie Ewa Chodakowska i Joanna Krupa.

Ewa jest zero-jedynkowa, troszkę tak, jak ja, czyli, albo ktoś coś robi i nienawidzi wymówek, albo nie. Ja jestem bardzo podobny, dlatego świetnie dogadywaliśmy się. Jest dla mnie dużym autorytetem, bo ta kobieta po prostu ma moc. (...) Ewa jest doskonała, jest perfekcjonistką, wie, co robi, co mówi - podsumował Rafał.

Sandra opowiedziała z kolei o Joannie Krupie. Przyznała, że celebrytka świetnie dogadywała się z jej córką. - Asia jest bardzo pozytywną osobą, taka ciepła duszyczka, dużo rozmawiałyśmy (...) Nasza Emilka bardzo polubiła Asię, spędziły dużo czasu w jej pokoju - zdradziła.

Uczestnicy programu 'Razem odNowa' z Ewą Chodakowską i Joanną Krupą KAPIF.pl / KAPIF.pl

"Razem odNowa" . Uczestnicy wspominają najtrudniejsze momenty. "Gdzieś tam łezka poleciała"

Sandra i Rafał opowiedzieli też o najtrudniejszych momentach w programie "Razem odNowa". Okazuje się, że największym wyczynem nie okazały się intensywne treningi i całkowita zmiana trybu życia, a miesięczna rozłąka. - My nie widzieliśmy się przez miesiąc. Najpierw ja byłam na campie, później Rafał i to naprawdę było dla nas bardzo ciężkie. Nie ukrywam, że w tych rozmowach gdzieś tam łezka poleciała. Dzieciaki też bardzo to przeżyły.

'Razem odNowa' 'Razem odNowa'; Player.pl