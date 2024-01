Anna i Jakub to jedna z dwóch par "Rolnik szuka żony", które zdecydowały się na kontynuację swojej relacji poza kamerami. Tuż po zakończeniu nagrań Kuba na stałe przeprowadził się do pokaźnej rezydencji Anny. Od finału programu minęło już sporo czasu, a widzowie wciąż zasypują uczestniczkę pytaniami o związek z Kubą. Przyparta do muru rolniczka napisała coś, czego nikt się nie spodziewał. Więcej zdjęć Anny i Jakuba znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Wszystko jasne

Anna o relacji z Kubą przed programem. Widywali się wcześniej?

Fani Anny od dłuższego czasu zastanawiali się nad okolicznościami poznania pary. Kuba mieszkał bardzo blisko rolniczki, więc mało prawdopodobne wydawało się, by nigdy się nie spotkali. Uczestniczka przyznała, że była wiele razy w jego lokalu w Ostrołęce, a Kuba był jej "sennym marzeniem". Szybko jednak pożałowała tego komentarza i zaczęła się tłumaczyć, że to tylko sarkazm, a Kuby przed programem nie znała. Sytuacja najwyraźniej się zaostrzyła, ponieważ Anna postanowiła zabrać głos w najnowszej relacji. - Chciałabym odnieść się do wczorajszych pytań. (...) Może niepotrzebnie sarkastycznie podeszłam do odpowiedzi na kilka pytań odnośnie mojej znajomości z Kubą. W każdym razie nie zamierzam się więcej tłumaczyć. Prawda jest jedna. Ja z Kubą nie znałam się przed programem. Jeżelibym się znała z Kubą przed programem, to logiczne, że w tym programie bym nie wystąpiła. Dostałam tak dużo pytań na ten temat, że postanowiłam żartobliwie odpowiedzieć. To wszystko - skwitowała. Całe nagranie możesz zobaczyć na górze strony.

Anna i Jakub 'Rolnik szuka żony'. Zaskakujące wyznanie Anny. Znała się z Kubą przed programem? Fot. TVP VOD

Anna i Kuba spodziewają się dziecka! Rolniczka opowiedziała o reakcji mężczyzny

O ciąży Anny widzowie dowiedzieli się już podczas finału "Rolnik szuka żony". Niedawno uczestniczka postanowiła zdradzić, kiedy mniej więcej jej fani mogą spodziewać się wieści o narodzinach. "Dziecka spodziewamy się wiosną. Jeśli chodzi o termin porodu, to póki co, chcemy to zachować dla siebie. Z pewnością poinformujemy o narodzinach" - pisała w relacji. Jeden z obserwatorów zapytał Annę, jak na radosną nowinę zareagował Kuba. "Cieszył się" - napisała krótko i wprost. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar wystąpi w show Polsatu? "Udałoby mi się wszystko pogodzić"