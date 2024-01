Na Polsacie po raz kolejny pojawił się program "Farma". Uczestnicy trzeciej edycji rolniczego show znowu będą mieli szansę na zdobycie 100 tysięcy złotych, tytułu "farmera roku", a także nagrody "złotych wideł". Nie jest to jednak takie proste. Przed bohaterami stają trudne zadania i obowiązki. Przede wszystkim, uczestnicy muszą również wytrzymać w swoim towarzystwie. Choć od rozpoczęcia programu minęło zaledwie kilka dni, już doszło do ogromnej awantury między Kamilą i Amandą. Wszystko zaczęło się od pytania, czy wśród bohaterów znajdują się toksyczne osoby. Amanda od razu przyznała, że tak. Chwilę później kłótnia byłą coraz intensywniejsza.

"Farma". Ostra wymiana zdań między Kamilą i Amandą. Prawdziwa kłótnia spowodowała, że uczestniczka wyszła

Między Kamilą i Amandą doszło do ostrej wymiany zdań. Pierwsza z pań zapytała, dlaczego została uznana za "toksyczną". Amanda zarzuciła Kamili, że ta chciałaby mieć się z kogoś naśmiewać. Dodała, że farmerom nie spodobało się jej zachowanie. - To tylko twoje odczucie - odparła Kamila. W odpowiedzi usłyszała, że wszystkie z uczestniczek tak myślą. Wtedy rozpętała się prawdziwa wojna. Kobiety zaczęły się przekrzykiwać, odpowiadając coraz bardziej złośliwie. Pomimo upominania ze strony koleżanek, awantura zaczęła się rozpędzać.

Zamknij się, dobra, ale nie mów już nic, jesteś wredna, chamska i wyniosła - mówiła Amanda.

Przestań do mnie mówić, żebym się zamknęła, bo nie masz do tego prawa. Cały czas prowokujesz - krzyczała Kamila i w końcu z nerwów wyszła z pomieszczenia.

Bohaterki powiedziały Amandzie, że przesadziła ze słowami. - Dziewczyny, czy wy jesteście ślepe? Nie kupujcie tego - odparła uczestniczka. Fani w sieci podzielili się na dwa fronty. "Amanda wszystko zaczęła, masakra" - pisali jedni. "Aktorka, to robi cyrk", "Strasznie księżniczkuje ta Kamila" - odpowiadali drudzy. A wy co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Farma". Widzowie początkowo nie polubili jednej uczestniczki

Początkowo uwagę widzów szczególnie zwróciła Renata. 48-letnia uczestniczka na co dzień zajmuje się hodowlą drobiu. Widzowie od razu zauważyli, że kobieta lubi się "rządzić". W sieci pojawiły się pierwsze komentarze na ten temat. Widać było, że bohaterka podpadła widzom. "Jak dla mnie ta Renia to jak Adam z poprzedniej edycji - wkurza i chce rządzić", "Renata ewidentnie będzie działać na nerwy. Wszystkowiedząca (...)" - czytamy w mediach społecznościowych.