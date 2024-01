Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" dobiegła finału. Ostatni odcinek został wyemitowany 10 grudnia. W trakcie sezonu szerokim echem odbiła się sytuacja z Waldemarem, który nie był do końca szczery względem swojego statusu związku. Tuż po rozpoczęciu show wyszło na jaw, że bohater sezonu tworzy relację z tajemniczą kobietą spoza programu. Waldemar wszystkiemu jednak zaprzeczał, a ostatecznie ze wszystkich kandydatek wybrał Ewę. Ta relacja się jednak nie udała i dziś tworzy związek z Dorota, którą pierwotnie odesłał do domu. Ewa tymczasem stara się wykorzystać popularność zyskaną w programie, promując swoją muzyczną twórczość. Jednakże oprócz nowych fanów, znalazła też swoich przeciwników.

"Rolnik szuka żony". Ewa pod ostrzałem internautów. Poszło o jej śpiew

Ewa niedawno podzieliła się na Instagramie nagraniem, na którym wykonuje kolędy i świąteczne piosenki. Choć część z obserwatorów ją skomplementowała, nie zabrakło też słów krytyki. "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść", "Pani wszystko śpiewa tak samo, na jedno kopyto. (...) Takie śpiewanie na karaoke co najwyżej. Jest pani bardzo miła i sympatyczna, ale tym śpiewaniem to kariery pani nie zrobi" - czytaliśmy.

Ewa złożyła życzenia noworoczne. Oberwało się Waldemarowi

Część internautów stanęła w jej obronie. "Pani Ewa ma ładny głos, proszę nie dokuczać, jeżeli komuś nie odpowiada, to nie trzeba słuchać", "Mi się podoba barwa głosu" - napisały fanki. Uczestniczka po jakimś czasie opublikowała osobny filmik, w którym zwróciła się do internautów. - Cześć, witajcie. Pomyślałam, że powiem kilka słów do was. W ogóle zapytam was na początek, jak się czujecie w te zimowe, mroźne dni. Czy dajecie jakoś radę? - zaczęła niepozornie. Chwilę później przeszła do sedna i podziękowała komentującym - zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym. - No i przy okazji chciałam też podziękować za wszystkie wiadomości, komentarze. Te negatywne też przyjmuje, no bo każdy ma prawo do swojej opinii. No i co? Ściskam was i pozdrawiam gorąco! - powiedziała.

"Rolnik szuka żony". Ewa od dawna zajmuje się śpiewaniem

Ewa Kryza śpiewa od 12. roku życia i na YouTubie nie brakuje jej autorskich wykonań. Oprócz "Szansy na sukces", pojawiła się również w "Mam talent!" TVN-u i "Disco Star" w stacji Polo TV. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zajmuje się głównie muzyką pop, ale i disco-polo. Do jednych z jej autorskich piosenek należy utwór "Wymyśliłam nas", który na YouTubie zdobył ponad 172 tys. wyświetleń.

Ewa brylowała już w telewizji. W innej roli