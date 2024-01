Justyna i Łukasz to jedna z par programu "Rolnicy. Podlasie", który od 2019 roku emitowany jest na antenie Fokus TV. Małżeństwo prowadzi gospodarstwo nastawione na produkcję mleka we wsi Ciemnoszyje w gminie Grajewo, gdzie ma około 500 sztuk bydła. Justyna jest z zawodu pielęgniarką, ale zrezygnowała z pracy, aby pomagać mężowi w pracy na gospodarstwie. Jest też zaabsorbowana rolą mamy, bo para ma już czwórkę dzieci. Żona Łukasza do pracy na gospodarstwie podchodzi z ogromnym szacunkiem. - Trzeba to podkreślić, że współczesny rolnik to mega inteligentny, pracowity i zaradny człowiek. Nie da się prowadzić w dzisiejszych czasach rozwojowego gospodarstwa, nie posiadając tych cech - podkreśliła rolniczka w rozmowie z "Super Expressem". Niedawno Justyna pochwaliła się w sieci odmienioną sylwetką. Rolniczka wspomniała też o hejcie, którego doświadczyła w przeszłości.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna pokazała efekt metamorfozy. "Najłatwiej ocenia się książkę po okładce"

Justyna z programu "Rolnicy. Podlasie" jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje w sieci swoje codzienne życie. Niedawno pochwaliła się metamorfozą. Rolniczka sporo schudła i z dumą pokazała wymodelowane ciało. Przy okazji Justyna podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami dotyczącymi oceniania innych ludzi przez pryzmat wyglądu. Kiedyś sama boleśnie tego doświadczyła. "Nikt nie brał nawet pod uwagę, że mogę mieć inne problemy zdrowotne i nadwaga była ich objawem... Najłatwiej ocenia się książkę po okładce. Dziś, po tych doświadczeniach, jestem silniejsza, jest mi lżej. Zarówno na ciele, jak i na duszy. Jako ostatnie dodam, że pewne rzeczy nigdy się nie zmienią - bez obaw, pomimo dużego spadku wagi nadal mam dość duża du*ę, by zmieścić w niej cały internetowy hejt. Zabawne, że w "prawdziwym" życiu nigdy go nie doświadczyłam. Pozdrawiam internetowych hejterów" - napisała na Facebooku. Zdjęcie rolniczki "przed" i "po" przemianie znajdziecie w galerii na górze strony .

'Rolnicy. Podlasie'. Justyna i Łukasz 'Rolnicy. Podlasie'. Justyna i Łukasz; fot. facebook.com/ Justyna i Łukasz, Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje

"Rolnicy. Podlasie". Tak mieszkają Justyna i Łukasz. To miejsce umila im każde lato