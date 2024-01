Małżeństwo Anity i Adriana zaaranżowano w trzecim sezonie telewizyjnego eksperymentu TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para - jako jedna z nielicznych - przetrwała próbę czasu po programie i doczekała się dwójki dzieci. Losy Anity i Adriana wciąż budzą zainteresowanie widzów show, a małżeństwo pozostaje aktywne w sieci. Anita zaniepokoiła ostatnio widzów wyznaniem, że przechodzi obecnie przez trudny okres. Chodzi o zdrowie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita Szydłowska przechodzi przez trudny okres. Ma problemy ze zdrowiem. "Czas zawalczyć"

Anita przekazała na Instagramie, że dobrych od kilku miesięcy dokuczają jej chore zatoki. "Czas zawalczyć o zdrowe zatoki, u mnie temat ciągnie się już od ponad roku, a ostatnie pół roku jest już koszmarne... Cały czas sinusoida i antybiotyki trzy razy na sześć miesięcy, nie licząc też zapaleń uszu" - żaliła się uczestniczka. Pod koniec zapytała obserwatorów, czy ktoś mierzy się z podobnym problemem. Zdjęcia Anity Szydłowskiej znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Anita i Adrian 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Instagram/anitaczylija

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita Szydłowska ostro o podróży ślubnej w programie

Anita bacznie śledzi losy bohaterów z każdej kolejnej odsłony matrymonialnego show TVN-u. Zdarzało jej się nawet komentować bieżące wydarzenia z programu. Głos zabrała m.in. gdy uczestnicy wybrali się w podróż poślubną. Przy okazji opowiedziała, jak to wyglądało za czasów, gdy to ona brała udział w randkowym show. Ujawniła trud związany z kręceniem programu, ale i korzyści, które udało jej się uzyskać. "Cały ten eksperyment ma na celu to, aby poznać siebie naprawdę. My również organizowaliśmy sami transport do hotelu, sami organizowaliśmy sobie czas, wynajmowaliśmy samochód czy skuter. Decydowaliśmy o każdym kroku. To sporo mówi o nas, jako o ludziach, jak potrafimy się organizować, jak zachowujemy się w ciężkich sytuacjach, np. kiedy byliśmy zmęczeni, a nie mogliśmy znaleźć naszego promu. Nikt nam nie pomógł, bo nie o to chodzi!" - wyjaśniła na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Anita i Adrian Instagram/@anitaczylija