8 stycznia 2024 na antenie Polsatu pojawił się kolejny sezon "Farmy". W trzeciej odsłonie show uczestnicy znowu powalczą o "złote widły", nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych, a także tytuł "farmera roku". Ponownie widzów powitały prowadzące Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. Zgodnie z założeniem formatu bohaterowie "Farmy" muszą poradzić sobie w zupełnie nowej rzeczywistości. Czekają ich różne obowiązki. Wśród wszystkich uczestników pojawiła się 25-letnia Kamila Rolak. Okazało się, że kobieta już wcześniej miała styczność z telewizją za pomocą swojego ukochanego. To znany prezenter.

"Farma". Nowa uczestniczka jest w związku ze znanym prezenterem. Pamiętacie go?

Jedną z uczestniczek nowej edycji "Farmy" jest Kamila Rolak. 25-latka pochodzi z Warszawy. Studiuje aktorstwo i kryminologię, interesuje się również tańcem towarzyskim. W programie pokazała się jako charyzmatyczna i pewna siebie bohaterka. Jak się okazało, uczestniczka ma sławnego partnera. Jej drugą połówką jest Bilguun Ariunbaatar. Prezenter dał się poznać w polskiej telewizji dekadę temu, gdy występował u boku Szymona Majewskiego. Mężczyzna pochodzi z Mongolii, a jego akcentem stał się nieodłącznym elementem pozytywnego wizerunku. Bilguun występował również w programach takich jak "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Taniec z Gwiazdami". Jakiś czas temu miał miano prawdziwej gwiazdy. Para często wrzuca wspólne zdjęcia do mediów społecznościowych. Ponadto Kamila nierzadko pokazuje, że ma dobry kontakt z córką ukochanego. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć z nowego sezonu "Farmy" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Farma". Jak widzowie ocenili pierwszy odcinek? Jedna z uczestniczek już im podpadła

Tuż po pierwszym odcinku fani ocenili nowy sezon produkcji. Część z nich była zadowolona z wprowadzonych zmian. "W końcu farma wygląda jak farma, a nie jak agroturystyka", "Wiedziałam, że będzie sztos, ale to, co jak na razie widzę, to przechodzi najśmielsze oczekiwania! Oby tak dalej" - czytamy w mediach społecznościowych. Ocenili także bohaterów sezonu. Wygląda na to, że widzom podpadła Renata. Kobieta otwarcie podkreśliła, że jest pewna siebie i nie zamierza rezygnować ze swojego podejścia. "Renata ewidentnie będzie działać na nerwy. Wszystkowiedząca. Rządzi się. Daję jej tydzień" - czytamy na profilu "Farmy" na Instagramie. Więcej na ten temat zobaczycie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Farma". Duża zmiana w zasadach show. Oto uczestniczki. Powalczą o nagrodę główną