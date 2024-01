Edward Miszczak po objęciu stanowiska dyrektora programowego Polsatu zapowiadał sporo zmian. Mówiło się, że chce zrobić konkurencję "Dzień dobry TVN" i "Pytaniu na Śniadanie" startując z własną śniadaniówką stacji Polsat. Pomysł ten okazał się niewypałem, a na rozmowach najwidoczniej się skończyło. Miszczak wprowadził kilka nowości, jak reality show "Żony Warszawy" czy "Temptation Island". Zaliczył jednak historyczną porażkę. Żaden program nie oglądał się tak źle, jak nowość z Michałem Figurskim. Wiadomo już, że show nie doczeka się kontynuacji. Sporo mówi się również o zatrudnieniu Filipa Chajzera, który za czasów pracy w TVN uchodził za jednego z ulubieńców ówczesnego dyrektora programowego. Nie dziwi zatem, że Miszczak ściągnął go do Polsatu. Filip Chajzer ma pojawić się w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale to nie jedyny program, w którym zobaczą go widzowie. Miszczak chce reaktywować teleturniej "Idź na całość", który w przeszłości prowadził Zygmunt Chajzer.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Szwed o decyzji Edwarda Miszczaka ws. przywrócenia Kasi Skrzyneckiej do TTBZ. "To wymaga jaj"

Edward Miszczak przywróci do Polsatu kultowy program. To Chajzer dostanie pracę

Edward Miszczak przygotował sporo niespodzianek, które będzie można oglądać wiosnę w Polsacie. Wiadomo już, że w "Tańcu z gwiazdami" zobaczymy na parkiecie takie osoby, jak Maffashion, Maciej Musiał, Dagmara Kaźmierska, o czym jako pierwszy poinformował Plotek. Filip Chajzer ma zastąpić jednego z zwolnionych jurorów tanecznego show, jednak nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Podobno to nie jedyny program, w którym się pojawi. Miszczak planuje powrót teleturnieju "Idź na całość". Był on emitowany od 1997 do 2001 roku na antenie telewizji Polsat. Z początku prowadzącym był Zygmunt Chajzer, a po trzech latach zastąpił go Krzysztof Tyniec. Jak udało się nam ustalić, fucha prowadzącego teleturniej pozostanie w rodzinie Chajzerów, a po Zygmuncie, to jego syn będzie mógł wykazać się w nowej roli. Wygląda na to, że wiosna będzie niezwykle pracowita dla Filipa. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Filip Chajzer ma być jurorem w nowej edycji 'Tańca z Gwiazdami'. Tak zadecydowali producenci, ale jest to związane z tym, że ma wrócić 'Idź na całość'. Edward Miszczak ma stawiać na ten format w wiosennej ramówce. I to właśnie Filip Chajzer ma być nowym prowadzącym tego kultowego programu - powiedział informator z Polsatu w rozmowie z Plotkiem.

Filip Chajzer po odejściu z "Dzień dobry TVN" związał się z Radiem Zet. Nie zagrzał tam długo. Po czterech miesiącach gruchnęła wiadomość o jego odejściu. Dziennikarz w duecie z Agnieszką Kołodziejską współprowadził sobotnią audycję "Na luzie w Radiu ZET". W programie słuchacze mieli okazje poznać najświeższe wiadomości ze świata show-biznesu. Dodatkowo Filip przeprowadzał sondy uliczne, które później były emitowane w czasie audycji. Nie podano jednoznacznej przyczyny rozwiązania umowy. Przypominamy, że z powodu tej posady dziennikarz stracił pracę w TVN-ie. Wówczas uznano to za działalność konkurencyjną.