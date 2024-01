Tammy Slaton to uczestniczka programu "Siostry wielkiej wagi" Początkowo kobieta ważyła 325 kilogramów i miała problem z podstawowymi czynnościami, np. chodzeniem. Postanowiła jednak zawalczyć o swoje zdrowie na antenie amerykańskiej stacji. Według najnowszych doniesień udało jej się schudnąć około 180 kilogramów. Przeszła operację bariatryczną i słucha się zaleceń specjalistów. Ostatnio stacja TLC, która emituje program "Siostry wielkiej wagi", opublikowała fragment odcinka z Tammy. Bohaterka odwiedziła lekarza. Nowe informacje dotyczące stanu zdrowia kobiety zszokowały wszystkich.

REKLAMA

Zobacz wideo Kudelski o body positive. Gdzie jest granica?

"Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton wyjawiła fakt o zdrowiu

W jednym z nagrań opublikowanych przez TLC Tammy udała się do ginekologa w towarzystwie swojej siostry. Bohaterka programu wyjawiła lekarzowi szokujący fakt. Opowiedziała, że od 12 lat nosi wkładkę domaciczną, która jest popularną metodą antykoncepcji. Wciąż jej nie wyjęła, mimo że już dawno powinna to zrobić. - Byłam wtedy naprawdę duża i było to trudne - wyjaśniła. Lekarz powiedział Tammy, że przetrzymanie wkładki domacicznej może być dla niej bardzo niebezpieczne. Zapytał bohaterki programu, czy była aktywna seksualnie. Kobieta zaprzeczyła, ponieważ jej mąż mieszka w innym stanie. Dodała jednak, że nie pamięta, kiedy ostatni raz miała miesiączkę. - Może istnieć niewielkie prawdopodobieństwo, że jestem teraz w ciąży - odparła. Ta informacja bardzo rozśmieszyła siostrę Tammy. Lekarz szybko rozwiał jej wątpliwości. Zapewnił, że kobieta nie może zajść w ciążę, jeśli nie ma owulacji. Umówił ją na następną wizytę w celu usunięcia wkładki domacicznej.

"Siostry wielkiej wagi". Amy Slaton o przyczynach nadwagi

Amy Slaton, siostra Tammy, opowiedziała w magazynie "People", jak wyglądało ich dzieciństwo. Od najmłodszych lat jadły niezdrowe jedzenie, ponieważ były zdane jedynie na siebie. - Mama zawsze była w pracy. Musiałyśmy nauczyć się gotować i robić różne rzeczy dla siebie, a w wieku dziesięciu i jedenastu lat naprawdę trudno było przygotować zdrowy posiłek. Mikrofalówka była naszym najlepszym przyjacielem. Makaron ramen, zupy, rzeczy, które były szybkie i łatwe - rzeczy, które dodawały węglowodany - wyznała. ZOBACZ TEŻ: "Siostry wielkiej wagi". Amy i Michael już po rozwodzie. Para rozstała się tuż po narodzinach syna

Tammy i Amy Slaton Fot. @queentammy86 / Instagram