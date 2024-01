"Rolnicy. Podlasie" to program, którzy zdobył ogromną popularność wśród fanów telewizji FOKUS TV. Rozpoznawalność zyskali szczególnie Gienek i Andrzej z Plutycz. Na co dzień mężczyźni pracują na własnym gospodarstwie. Nie da się ukryć, że ojciec i syn tworzą nietuzinkowy duet, który regularnie rozbawia widzów. Fani show mogą również śledzić rolników w przestrzeni mediów społecznościowych. Andrzej i Gienek od jakiegoś czasu zamieszczają materiały na platformie Youtube, gdzie zdobyli niecałe 110 tysięcy subskrybentów. Ostatnio przez długi czas relacjonowali ważny remont. W końcu mogą odetchnąć z ulgą.

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie!

"Rolnicy. Podlasie". Remont zagrody w końcu dobiegł końca. O czym zapomniał Andrzej?

Od kilku miesięcy u Andrzeja i Gienka trwa remont w gospodarstwie. Szczególnie angażujące są prace w domu. W międzyczasie okazało się, że rolnicy potrzebują natychmiastowej pomocy w naprawie ścian chlewa. Wraz ze swoimi znajomymi zabrali się więc za ponowne tworzenie zagrody dla krów. Szczególnie pomocny okazał się Waldek, zwany przez rolników "złotą rączką". Mężczyzna wielokrotnie był otwarty na nowe wyzwania w Plutyczach. Tym razem bezproblemowo naprawił dziury w oborze. Przy okazji nauczył także Andrzeja, jak posługiwać się młotkiem i gwoździami. Niedługo później zagroda wyglądała jak nowa, co rolnicy pokazali na kanale na Youtube. Fani zwrócili jednak uwagę na pewną kwestię. Zachowanie Andrzeja bardzo ich zdenerwowało. W komentarzach zauważyli, że 41-latek ani razu nie podziękował swojemu kompanowi za poświęcony czas. Spodziewaliście się tego? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Niedawno Andrzej z Plutycz otrzymał ogromny prezent od fanów. Nie był zadowolony?

Jakiś czas temu fani postanowili docenić działalność Andrzeja z Plutycz. Rolnik otrzymał od swoich widzów wyjątkowy podarunek w postaci czterech ton marchwi, Jak się okazało, nie był zadowolony. Wszystko przez to, że nie miał żadnej pomocy przy wrzucaniu warzyw do piwnicy. - Cały czas rzucam, rzucam i końca nie widać. Najgorzej, że Jarka nie ma, a ja sam muszę rzucać. I dwa dni wojuję z tym - mówił na filmiku na Youtube. Fani nie kryli ogromnego zdziwienia. W komentarzach nazywali Andrzej niewdzięcznym. Chcecie wiedzieć, co jeszcze pisali? Po szczegóły zapraszamy TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Gienek jest załamany swoją emeryturą. "I co ja za 42 lata roboty dostałem?"

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej nie jest zadowolony z prezentu od widzów? Fani: Nie narzekaj, bo tobie zawsze źle fot. https://www.youtube.com/@GienekiAndrzejPlutycze/screenshot