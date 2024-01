"Chłopaki do wzięcia" nieustannie cieszy się sporą popularnością i przyciągają tabuny widzów przed telewizorami. Bohaterami formatu są mężczyźni po przejściach, pochodzący ze wsi lub mniejszych miejscowości. Program pomaga im w odnalezieniu drugiej połówki. Bez wątpienia jednymi z najbardziej charakterystycznych uczestników jest Henio. Mężczyzna długo poszukiwał tej jedynej, aż w końcu na jego drodze stanęła Marysia. Ostatnio informowaliśmy o tym, że mężczyzna ma wobec niej poważne zamiary. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja nabiera tempa. Poznajcie szczegóły.

"Chłopaki do wzięcia". Henio oświadczy się Marysi? Temat powraca jak bumerang

Związek Marysi i Henia zmierza w bardzo poważnym kierunku. Już jakiś czas temu mężczyzna proponował ukochanej, by wybrali się razem na zakupy do miasta, aby kupić pierścionek zaręczynowy. Plany okazały się jedynie pisane palcem po wodzie, jednak temat nie ucichł. Wręcz przeciwnie. Powrócił i to nawet ze zdwojoną siłą. W nowych odcinkach para planuje wymianę mebli. Pomiary szafy finalnie zakończą się rozmową o pierścionku. - Heniu, to teraz ci jeszcze zostaje się tylko oświadczyć - rzuci nagle Marysia. - No to chciałem, żebyśmy pojechali po pierścionek, ale nie pojechaliśmy no i... no - odpowie wzruszając ramionami. - To odłożymy to na kiedy indziej - powie Marysia, aby załagodzić sytuację. - Na pewno się nie rozmyślę - zadeklaruje Henio.

"Chłopaki do wzięcia". Marysia marzy o zaręczynach. Nawet sąsiad naciska na Henia

W tym samym odcinku Marysia uchyli rąbka tajemnicy i zdradzi, że nawet sąsiad Henia namawia go do oświadczyn. - Ten sąsiad jego, ile się uśmieje i mówi: Heniu, już była ta i tamta, no weź się mówi, bierz rower i zap... po pierścionek. Ile będziesz czekać, tu już takiej jak ta Marysia to nie znajdziesz - mówiła kobieta przed kamerami. Później dodała jeszcze, że skrycie marzy o zaręczynach w romantycznym miejscu i przy dobrej pogodzie. - No ja bym chciała, żeby on mi się oświadczył nawet latem. Nie ważne czy tam lato, czy wiosna, ale żeby było ciepło, słonecznie na podwórku. Oświadczyłby się, później byśmy mogli jakieś winko wypić, żeby się dobrze żyło - opowiadała. Myślicie, że Henio w końcu zdecyduje się wykonać ten odważny krok? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.