Rusza Polsat News Polityka. Kto będzie twarzą kanału? Padły nazwiska

Wielkie zmiany to w ostatnim czasie nie tylko domena nowych mediów publicznych na czele z TVP. Również Polsat postanowił dorzucić swoje trzy grosze w temacie polskiego rynku telewizyjnego. 10 stycznia rusza premiera nowego kanału stacji - Polsat News Polityka. To nie koniec zmian.

Kto pojawi się w Polsat News Polityka? Oto dziennikarze kanału

W Polsat News Polityka postawiono nie tylko na treści polityczne, ale także publicystyczne. Zauważono, jak dużą popularnością po październikowych wyborach parlamentarnych cieszą się obrady Sejmu emitowane m.in. na żywo na YouTube. Teraz te będzie można oglądać także w Polsat News Polityka. Co oprócz tego? Na oficjalnej stronie polsatnews.pl możemy zapoznać się z kolejnymi szczegółami na temat nowego kanału. Wiadomo, jakie programy przygotowano, a także kto będzie je prowadził. I tak czytamy, że w Polsat News Polityka emitowany będzie (od poniedziałku do piątku o godz. 17:30) program "Studio Parlament", którego gospodarzami będą m.in. Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski. Warto w tym miejscu nadmienić, że obaj dziennikarze są reporterami Polsat News, którzy nadają z korytarzy Sejmu. Z kolei w formacie "Debata Polityczna" (emisja od poniedziałku do piątku o godz. 21:00) Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz znani z Interii będą podsumowywać z politykami i specjalistami miniony dzień.

Polsat News Polityka kontra Wydarzenia 24

Czy w Polsacie potrzebny jest nowy kanał informacyjny? Istnieje już przecież kanał Wydarzenia 24. Władze stacji wyjaśniają, że w tymże podawane są czyste informacje ze świata polityki, sportu, emitowana jest także pogoda. Widzowie nie znajdą tu jednak publicystyki. Odpowiedzią na potrzebę materiałów o takim charakterze ma być nowa stacja Polsat News Polityka.

Rozwijamy obszar informacji i publicystyki, bo jest to ta część oferty telewizyjnej, której widzowie chcą i potrzebują tu i teraz, na bieżąco, bezpośrednio i na żywo. Widzimy wzrost zainteresowania polityką i publicystyką informacyjną. To jest to, czym przez ostatnie miesiące żyje Polska. Rekordowa frekwencja w wyborach pokazała, iż Polacy chcą mieć aktywny wpływ na to co się dzieje w polityce. Uświadomili sobie, że ich głos oddany w wyborach parlamentarnych się liczy i może coś zmienić - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

Warto nadmienić, że Polsat News Polityka będzie dostępna w sieciach kablowych i platformach cyfrowych dokładnie tam, gdzie do tej pory można było oglądać kanał Wydarzenia 24, a także po wykupieniu płatnej oferty Polsat Box. Zaniepokojonych losami kanału Wydarzenia 24 uspokajamy, że ten nie nie zniknął. Rozpocznie nadawanie jako stacja na MUX-1, a więc w telewizji naziemnej.