Na Woronicza trwa prawdziwa rewolucja. Część pracowników jest zwalniania, pojawiają się nowe twarze i wracają dawne gwiazdy, które pracowały w stacji jeszcze przed dominacją PiS. W całym tym chaosie "Pytanie na śniadanie" stało się istną oazą spokoju. W studiu pojawiło się nawet łóżko. W najnowszym odcinku widzowie mogli dowiedzieć się, jak odpowiednio się zregenerować i ukoić zszargane nerwy. Skorzystał przede wszystkim Maciej Kurzajewski.

"Pytanie na śniadanie". Kurzajewski wskoczył do łóżka i trenował nowe umiejętności

W programie śniadaniowym poruszane są skrajnie różnie tematy, więc każdy z widzów ma szansę trafić na zagadnienie, które go interesuje. Od praktycznych porad dotyczących gospodarstwa domowego, przez życie gwiazd, do dyskusji na temat problemów z bezpłodnością. Ostatnio w studiu "Pytania na śniadanie" pojawiło się okazałe łoże. 9 stycznia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski debatowali z ekspertkami na temat jakości wypełnienia, które znajduje się w poduszkach. W kolejnym odcinku partner Katarzyny Cichopek przeszedł od słów do czynów i wskoczył do łóżka. Wszystko po to, aby trenować szybkie zasypianie. Pod miękką kołderką trening poszedł mu wzorowo. Nowymi umiejętnościami pochwalił się na oczach partnerki.

Często bagatelizujemy swój sen, który jest bardzo ważny, ale to udowadnia, że można zasnąć w dwie minuty, drodzy państwo, dzisiaj legalnie spałem w pracy - pochwalił się Kurzajewski w programie "Pytanie na śniadanie".

'Pytanie na śniadanie'. Maciej Kurzajewski, Katarzyna Cichopek fot. screen TVP2

