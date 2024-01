Trzeba przyznać, że dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" dostarczyła widzom wyjątkowych emocji. Wszystko przez liczne niedopowiedzenia i nagłe zwroty akcji. Finałowy odcinek był równie mocny. Dowiedzieliśmy się w nim, że tylko Anna z Jakubem przetrwali. Waldemar zamiast Ewy wybrał Dorotę. Dariusz i Artur rozstali się z kandydatkami, a Agnieszka nie zmieniła zdania. Co dziś słychać u rolniczki? Jeszcze niedawno pokazywała, z kim spędza wieczór. Teraz wypowiedziała się na temat adoratorów. Jej słowa zaskakują.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o imieniu dla córki. Zdradza termin porodu

"Rolnik szuka żony". Agnieszka jest zakochana? Nie może opędzić się od adoratorów

Agnieszka wystąpiła w jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta dała się poznać jako bardzo wymagająca i oschła w stosunku do swoich kandydatów. Ostatecznie nie zdecydowała się na stworzenie relacji z żadnym z nich, a w finałowym odcinku wyznała, że życzy całej trójce szczęścia. Ostatnio spekulowano o tym, że Agnieszka znalazła już partnera. W wywiadzie z Telewizją Polską rolniczka rzuciła jednak całkowicie nowe światło na sprawę. Przyznała, że ma mnóstwo adoratorów, którzy cały czas piszą do niej romantyczne listy. - No tak… jest tego sporo. Dostaję nawet listy pisane ręcznie. Czasami bywa zabawnie, ale to też jest jakieś nowe doświadczenie dla mnie - powiedziała. Agnieszka nie zdradziła, czy na któryś zdecydowała się odpowiedzieć. W zamian za to obwieściła, że nadal utrzymuje kontakt z pozostałymi uczestnikami randkowego show. - Jeśli chodzi o pozostałą czwórkę, to jesteśmy w stałym kontakcie. Spotykamy się również poza programem, rozmawiamy, piszemy ze sobą. Mam fajny kontakt z Anią i Kubą, z Darkiem, z Waldim, Arturem… Myślę, że cała nasza piątka bardzo się polubiła już od pierwszego momentu, gdy tylko się zobaczyliśmy - dodała.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka szczerze o hejcie. "Trzeba sobie z tym jakoś radzić"

W tej samej rozmowie Agnieszka zdradziła również, że po udziale w programie zyskała na popularności i stała się rozpoznawalna. Zazwyczaj spotyka się z pozytywnymi reakcjami. Zdarza się nawet, że ludzie chcą sobie zrobić z nią zdjęcie. Nie udało jej się jednak uniknąć nieprzychylnych komentarzy. - Raczej są to plusy, nie brakuje miłych sytuacji. Często podchodzą do mnie różne osoby, proszą o zdjęcie, mówią ciepłe słowa itd. Ludzie się nie boją, mówią "dzień dobry", chociaż ja ich nie znam; jest to miłe. Natomiast hejt, który się toczy wokół, to jest już mniej miła historia, no ale to było, jest i będzie. Trzeba sobie z tym jakoś radzić - wyznała. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

'Rolnik szuka żony' Agnieszka fot. facebook.com/ Rolnik Szuka Żony TVP