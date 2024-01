Kornelia i Marek poznali się na ślubnym kobiercu. Para wzięła udział w eksperymencie w show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo od razu znalazło wspólny język. Fani od samego początku oceniali, że ta dwójka ma szansę na wspólną przyszłość. Wydawać się mogło, że jedyną przeszkodą jest nastawienie mamy Marka, która potrafiła być bardzo zaborcza. Z czasem jednak wszystko się ułożyło, a para pokazała, że połączyło ją prawdziwe uczucie. Teraz zakochani zdecydowali się na kolejny krok w swojej relacji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia zdecydowała się na kolejny krok. Przyjęła nazwisko ukochanego

Małżeńskie życie od samego początku służyło Kornelii i Markowi z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani widzieli, że para świetnie się ze sobą dogaduje na ekranie. Po zakończeniu show wielu widzów zastanawiało się, co dalej z jej relacją. W końcu zakochani zabrali głos w mediach społecznościowych. "Nareszcie oficjalnie możemy powiedzieć! Jesteśmy razem. Szczęśliwi idziemy spokojnie przez życie każdego dni" - napisali na swoich profilach na Instagramie. Teraz okazało się, że niedawno podjęli ważną decyzję. Była to kwestia nazwiska Kornelii. Kobieta postanowiła przyjąć nazwisko męża. "Mężu, za dwa tygodnie masz urodziny, jeden prezent już dostałeś, a dziś otrzymałeś drugi. Miłego wieczoru życzą państwo Różańscy" - napisała pod wspólnym zdjęciem w sieci. Nie trzeba było długo czekać na komentarz jej męża, który podziękował i potwierdził jej słowa. Fani od razu rzucili się do składania gratulacji. "Jak to ładnie brzmi państwo Różańscy. Super", "Ależ cudnie, gratuluję", "Pięknie razem wyglądacie" - pisali. Po więcej zdjęć pary zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marek i Kornelia fot. screen player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak zmieniły się relacje Kornelii z teściową? Uczestniczka show ujawniła prawdę

Fani zastanawiali się, jak obecnie wyglądają relację między Kornelią, a jej teściową. Ukochana Marka postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości w sieci. "Ja ze swoją teściową mam bardzo dobry kontakt, tak samo Marek" - napisała była uczestniczka show "Ślub od pierwszego wejrzenia", uspokajając obserwatorów. Warto przypomnieć, że bohater programu od samego początku zapewniał swoją żonę, że "zawsze będzie numerem jeden". - Ty wiesz, że ja od pierwszego spojrzenia się w tobie zakochałam i kocham ciebie - mówił w trakcie emisji show. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek świętują dziewiąty miesiąc. Pokazali prywatne zdjęcia

Kornelia i Marek Kornelia i Marek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia', TVN