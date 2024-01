8 stycznia sąd wykonawczy wydał nakaz zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Byłych szefów CBA udało się aresztować dzień później na terenie Pałacu Prezydenckiego. Pełnomocnik Wąsika przekazał, że trafili na komendę przy ulicy Grenadierów. Na miejsce udał się reporter TV Republika, a nagranie z jego udziałem błyskawicznie stało się pożywką dla internautów.

TV Republika szuka "uprowadzonych" posłów

Jak nietrudno się domyślać, w sprawie afery dotyczącej Kamińskiego i Wąsika Telewizja Republika podtrzymuje narrację PiS-u. Zwolennicy partii twierdzą, że posłowie partii są "więźniami politycznymi". "Warszawski sąd wydał nakaz ich aresztowania, mimo że Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła wygaszenie ich mandatów poselskich przez marszałka Sejmu. Warto dodać, że obaj posłowie byli już ułaskawieni przez prezydenta" - mówiła Danuta Holecka w programie "Dzisiaj".

Po tym, jak informacja o ich zatrzymaniu dotarła do mediów, na komisariat pojechał jeden z reporterów stacji. - Dzień dobry, chcieliśmy uzyskać informację, czy znajdują się na terenie jednostki Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński? Czy są posłowie na Sejm Rzeczypospolitej na terenie państwa jednostki i jakie czynności są prowadzone? - zapytał dyżurnego policjanta. Funkcjonariusz odparł, że dostał instrukcje, aby nie udzielać informacji na ten temat, a do przekazywania wiadomości mediom upoważniony jest wyłącznie rzecznik prasowy. Reporter TV Republika zdawał się tego nie słyszeć, powtarzając w kółko to samo i mówiąc, że to "proste pytanie". Policjant pozostawał jednak nieugięty.

Istnieje możliwość, że posłowie zostali uprowadzeni, dlatego chciałem się zapytać, czy znajdują się na terenie jednostki - powiedział w końcu pracownik stacji.

Insynuacja o rzekomym uprowadzeniu posłów niezwykle rozbawiła internautów. Fragment nagrania z Telewizji Republika błyskawicznie trafił do mediów społecznościowych. Użytkownicy portalu X podłożyli pod niego muzykę z serialu "Z Archiwum X", dodając do filmiku rysunek UFO. "Jak uprowadzeni, to trzeba koniecznie zorganizować akcję ich odbicia!", "A gdzie jest Scully? Tylko praktykant Telewizji Republika udający Muldera", "Równoległa rzeczywistość" - czytamy w komentarzach.