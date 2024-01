Zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej z jury "Twoja twarz brzmi znajomo" było jedną z najbardziej krytykowanych decyzji Edwarda Miszczaka. Aktorce, która z muzycznym show związana była od samego początku, podziękował za współpracę po 17 sezonach. Polsat przeprosił się jednak ze Skrzynecką, która powróci w roli uczestniczki w jubileuszowej, 20. odsłonie "Twoja twarz brzmi znajomo". Aleksandra Szwed, która również dołączyła do grona uczestników, chwali stację za podjęcie takiej decyzji.

Zobacz wideo Szwed o powrocie Skrzyneckiej do "Twoja twarz brzmi znajomo"

Aleksandra Szwed o powrocie Katarzyny Skrzyneckiej do "Twoja twarz brzmi znajomo"

Zapytana przez nas o nową edycję "Twoja twarz brzmi znajomo" Aleksandra Szwed przyznała, że jest niezwykle podekscytowana powrotem na scenę. Aktorka nie mogła także nachwalić się talentu Katarzyny Skrzyneckiej i podkreśliła, że nie może się doczekać, co jej koleżanka po fachu zaprezentuje w programie. - Nie ma czegoś, czego ona nie potrafi zagrać. Obserwuję ją bacznie, uczę się od niej bardzo dużo - mówi nam Aleksandra Szwed. Aktorkę zapytaliśmy także o głośne zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej z formatu.

Nie było mnie przy tym, nie wiem, jak to wyglądało, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Dla mnie Kasia była sercem tego programu, więc ta decyzja nie była dla mnie zrozumiała. Ale umówmy się - czy ktokolwiek z nas rozumie wszystkie decyzje swoich pracodawców? Nie sądzę - mówi Szwed.

Katarzyna Skrzynecka KAPiF

Uczestniczka "Twoja twarz brzmi znajomo" stanęła jednak w obronie Polsatu i przyznała, że jej zdaniem władzom stacji należy się uznanie za przywrócenie Skrzyneckiej do show. - Wielkie chapeau bas dla stacji, dla programu, dla produkcji. To jednak wymaga pewnych jaj, żeby wycofać się z decyzji, którą się dopiero co podjęło i oddać honor fantastycznej artystce (...). Mnie interesuje, że Kasia będzie. Nieważne, w jakiej roli, ważne, że będzie - dodaje Aleksandra Szwed.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Uczestnicy 20. edycji

Przypomnijmy, że w jubileuszowym wydaniu "Twoja twarz brzmi znajomo" o zwycięstwo mają walczyć najlepsi uczestnicy z poprzednich edycji. Jak w połowie grudnia informował serwis Wirtualnemedia.pl, oprócz Katarzyny Skrzyneckiej, która wygrała pierwszą edycję, ora Aleksandry Szwed, która zwyciężyła piątą, w programie mamy zobaczyć także m.in. Kacpra Kuszewskiego z ósmej edycji, Filipa Lato z edycji dziewiątej i Mateusza Ziółko, który wygrał dziesiątą odsłonę "Twoja twarz brzmi znajomo".