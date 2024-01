Program "Milionerzy" od wielu lat jest uwielbiany wśród polskich widzów. Choć doczekał się kilkunastu sezonów, nadal ich zabawia. Ostatnio producenci cieszą fanów powtórkami show. W 660. odcinku na ekranie pojawiła się pani Monika z Sopotu. Wraz z nią do studia przyjechały dzieci i partner. W poprzedniej odsłonie zdobyła sumę gwarantowaną w wysokości 1000 złotych. Jak poradziła sobie z kategoriami? Zobaczcie!

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach". Czemu się nie zgłosiła?

"Milionerzy". To pytanie nie należało do łatwych. Jak poradziła sobie pani Monika?

Pani Monika pokazała się w programie z wyjątkowo dobrej strony. Żadne z pytań nie sprawiało jej większych trudności. W jednym z przypadków pokusiła się o koło ratunkowe. Wówczas publiczność była bardzo pomocna. Problemy pojawiły się przy kategorii za 125 tysięcy złotych. Brzmiała ona: "Który pisarz jest autorem dwóch haseł reklamowych: "Cukier krzepi" i "Lotem bliżej"?". Dla uczestniczki przygotowano cztery możliwe warianty:

A. Julian Tuwim

B. Bolesław Leśmian

C. Agnieszka Osiecka

D. Melchior Wańkowicz

"Milionerzy". Jaka była poprawna odpowiedź na pytanie?

Pani Monika nie ukrywała, że nie wie, która z odpowiedzi jest poprawna. Stwierdziła, że to odpowiedni czas na drugie koło ratunkowe. Zadzwoniła do swojej koleżanki, która podsunęła bohaterce odcinka odpowiedź "C.". Uczestniczka wciąż jednak nie była pewna. W ruch poszło ostatnie koło, czyli 50:50. Pani Monika nie miała wątpliwości co do wybrania odpowiedniego wariantu. PO chwili przeżyła ogromny szok. Okazało się, że opcja była błędna. Prawidłową odpowiedzią była "D. Melchior Wańkowicz". Niestety, uczestniczka "Milionerów" musiała pożegnać się z programem. Opuściła studio z wygraną 40 tysięcy złotych.

