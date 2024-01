"Zniewolona" była niewątpliwym hitem kilku ramówek TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Portal Złota scena donosi, że czwarty sezon serialu od końca 2022 roku jest gotowy do emisji i leży na półkach TVP. Udało nam się nieoficjalnie potwierdzić tę informację w stacji i dowiedzieć, skąd ta zwłoka. Przypomnijmy, że ostatnie odcinki serialu wyemitowane w TVP1 premierowo w pierwszych miesiącach 2022 roku, oglądało średnio 1,67 mln. widzów. Co ciekawe, w nowej odsłonie ukraińskiego hitu gra m.in. Mikołaj Roznerski, a Telewizja Polska jest tym razem współproducentem całego przedsięwzięcia.

Co dalej z nowymi odcinkami "Zniewolonej"? "Nic innego jak zemsta na Kurskim"

Gdy "Zniewolona" trafiła na ekrany TVP, oglądało ją średnio 2,54 mln widzów. Jacek Kurski na fali popularności losów chłopki pańszczyźnianej zaprosił nawet do Polski aktorów, którzy odgrywali główne role. Doprowadził też do współprodukcji czwartego sezonu, którego jeszcze nie widzieli widzowie w Polsce. I to właśnie przez wzgląd na niego, TVP nie pokazała jeszcze dalszych odcinków "Zniewolonej". Bo gdy były gotowe do emisji, nie był już prezesem. A następca Kurskiego - Mateusz Matyszkowicz - nie czuł do tego serialu tego, co jego poprzednik. Ba, specjalnie się od niego odcinał.

"Zniewolona" to było dziecko Kurskiego. Jak wyleciał z telewizji, to Matyszkowicz na złość mu jej nie puścił. Na korytarzach mówią, że to nic innego jak zemsta. Chciał budować telewizję ambitną, choć mu to nie wychodziło i najlepiej bez perełek swojego poprzednika, gdzie tylko się to dało. Mówił, że telewizja będzie odchodziła od ukraińskich czy tureckich tasiemców. To było nic innego jak zaznaczanie terenu i pokazywanie, kto tu teraz rządzi - mówi nam nieoficjalnie pracownik TVP.

'Zniewolona' instagram.com/@sonyapriss

Telewizja Polska milczy w sprawie emisji czwartego sezonu "Zniewolonej"

Zapytaliśmy Telewizję Polską o powody wstrzymania gotowych odcinków czwartego sezonu "Zniewolonej". Niestety, biuro prasowe do czasu publikacji naszego artykułu nie odpisało na naszą prośbę o komentarz. Tym samym, nie wiadomo czy - i kiedy - zostanie wyemitowany czwarty sezon serialu. Nowa władza w TVP ponoć dotychczas nie zdawała sobie sprawy, że nowe odcinki są od dawna gotowe do zaprezentowania widzom.

Przypomnijmy, że pierwsze odcinki "Zniewolonej" rozgrywają się w XIX wieku, a tłem opowieści jest trudna historia Ukrainy. Główną bohaterką jest młoda, piękna i wykształcona dziewczyny Katierina Wierbickaja, która walczy o odzyskanie wolności. W rolę głównej bohaterki wciela się Katerina Kowalczuk. W trzecim sezonie zastąpiła ją Sonia Priss.

'Zniewolona' instagram.com/@stbua