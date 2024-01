Agata wystąpiła w szóstej odsłonie programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka startowała jako kandydatka Adriana Berkowicza. Niestety, rolnik szybko z niej zrezygnował i postanowił dać szansę innej kobiecie. Kobieta znalazła jednak prawdziwą miłość po występie w randkowym show. Zdjęcia z partnerem regularnie publikuje w mediach społecznościowych, gdzie zyskała niecałe dziewięć tysięcy fanów. W 2022 roku na świat przyszła jej córka Róża. Teraz Agata pochwaliła się kolejną radosną nowiną.

"Rolnik szuka żony". Agata z szóstego sezonu urodziła drugie dziecko! Ciążę ukrywała do ostatnich chwil

Jakiś czas temu Agata i jej ukochany Łukasz wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w Las Vegas. Niedługo później była uczestniczka show "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fanów kolejną informacją. Pod koniec października 2023 pochwaliła się kadrami znad morza. Internauci od razu zauważyli, że kobieta oczekuje kolejnego dziecka. "Ostatnia podróż we troje (...)" - pisała wówczas na profilu na Instagramie. W końcu Agata powitała na świecie swoje drugie dziecko. Chłopiec przyszedł na świat 9 stycznia 2024 roku. "Cały świat w jednej, malutkiej rączce. Kolejny najpiękniejszy dzień mojego życia" - wyznała kobieta. Obserwatorzy nie szczędzili miłych słów w sekcji komentarzy. "Co za piękna wiadomość, gratulacje kochani", "Dużo zdrowia dla całej rodzinki" - czytamy pod postem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Nie tylko rodzina Agaty się powiększyła. Jeszcze niedawno drugie dziecko powitała inna uczestniczka

W ostatnim czasie inna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" również powitała swojego potomka. Mowa o Wiolecie Boćwińskiej, która dała się poznać jako kandydatka Adriana Borkowicza. Miłość znalazła poza randkowym show. Kilka lat temu na świat przyszedł jej syn Mateusz. Jak się okazało, rodzina byłej uczestniczki znowu się powiększyła. Drugie dziecko kobiety przyszło na świat tuż przed świętami. Wioleta poinformowała o tym fanów w mediach społecznościowych.