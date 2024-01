"Szkło kontaktowe". Wbili szpilę Wąsikowi i Kamińskiemu. "Stanęli na złym polu"

"Szkło kontaktowe" to jeden z hitowych programów emitowanych na antenie TVN24. W programie są poruszane i komentowane bieżące sprawy polityczne. Tym razem jednak prowadzący nie czekali do wieczornej emisji, a na bieżąco skomentowali, to co aktualnie rozgrywa się na ścieżce politycznej, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie da się ukryć, że w ostatnich dniach uwaga niemalże wszystkich zwrócona jest ku Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Obaj panowie zostali skazani pod koniec grudnia ubiegłego roku prawomocnym wyrokiem. Zasądzono im dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdążył już wydać specjalne postanowienia w celu wygaśnięcia ich mandatów. Taki obrót spraw nie przypadł jednak do gustu posłom z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

"Szkło kontaktowe". Zadrwiło z Wąsika i Kamińskiego. Dodali wymowną grafikę

Według postanowienia sądu Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński we wtorek 9 stycznia powinni zostać zatrzymani i doprowadzeniu do zakładu, w celu odbycia wymierzonej kary. W zamian za to panowie pojawili się w Pałacu Prezydenckim. Na oficjalnym profilu "Szkła kontaktowego" pojawiła się grafika nawiązująca do tej właśnie sytuacji. Na obrazku możemy zobaczyć Macieja Wąsika, który rozmawia z jedną z reporterek TVN24. Z kolei na drugim pokazano fragment gry "Monopoly", tym samym nawiązując do jednej z zasad. "Pani redaktor, to ja rzucę kostką i zobaczymy, co dla mnie przygotował los" - napisano w memie. Mało tego prowadzący program pozwolili sobie na wymowny komentarz. "Panowie Kamiński i Wąsik stanęli dziś po prostu na złym polu" - napisali pod postem.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zatrzymani przez policję

Jak wynika z najnowszych doniesień medialnych, we wtorek 9 stycznia około godziny 19:00 policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie dokonała zatrzymania Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego. "Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała przebywającego tam Macieja Wąsika" - czytamy na portalu wPolityce.pl. Jak podaje TVN24, zatrzymany został także Mariusz Kamiński. "Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu" - poinformował wiceszef MSWiA Czesław Mroczek na platformie X.