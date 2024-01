Agnieszka Kaczorowska marzyła o posadzie jurorki w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niektórzy twierdzili, że już była w ogródku, już witała się z gąską, kiedy dowiedziała się, że jej serialowa matka z "Klanu" wystąpi w programie Polsatu. Rzekomo, na tancerkę padł blady strach i jak dowiaduje się Plotek, słusznie. Ponoć produkcja show nie wyobraża sobie udziału dwóch gwiazd serialu TVP1 o Lubiczach w jednej edycji.

Kto w jury nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Dopiero co produkcja show zdradziła nam nazwiska trzech gwiazd, które wystąpią na parkiecie programu. - W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Maffashion, Dagmara Kaźmierska i Maciej Musiał. Kaźmierska, ponieważ jej program ma dobrą oglądalność. Maffashion dostała z góry duże pieniądze, więc pewnie długo będzie w programie. Dostała hajs za całość, a nie za odcinek - powiedział Plotkowi nasz informator. Wcześniej pisaliśmy też o udziale Filipa Chajzera czy Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Dowiedzieliśmy się, że udział serialowej Grażynki z "Klanu" na dobre pogrzebał nadzieje jej ekranowej córki.

Agnieszki Kaczorowskiej nie będzie w jury. Ta fucha przejdzie jej koło nosa. Nikt jej nie bierze już pod uwagę, po tym jak w programie zgodziła się tańczyć Małgosia Ostrowska-Królikowska. Tak jak nikt z "Kiepskich" nie występował, jak w jury był Andrzej Grabowski. Produkcja nie chce być posądzana o kumoterstwo. Przecież jakby to wyglądało, jakby córka oceniała tańce serialowej matki? Byłyby niepotrzebne kontrowersje i zamieszanie - mówi informator Plotka.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Agnieszka Kaczorowska. Fot. Kapif.pl

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Dla kogo zabrakło miejsca?

- Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Życzę wam dobrego czasu i fajnych ludzi wokół w Nowym Roku - powiedziała Plotkowi Małgorzata Ostrowska-Królikowska, gdy kilka dni temu pytaliśmy ją o udział w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo już, że z jury zniknie Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski. Swoje miejsce za jurorskim stołem ma pewne tylko Iwona Pavlović. Ponoć teraz duże szanse. by zasiąść obok niej, ma m.in. Rafał Maserak. Za udział w show podziękował zaś Andrzej Sołtysik, który miał szanse być w show uczestnikiem. Możliwe, że w programie wystąpi w tej roli za to Bartosz Żukowski. - Trwają negocjacje dotyczące mojego udziału nie tylko w 'Tańcu z Gwiazdami', ale w jeszcze jednym programie. I jeśli dojdzie to do skutku, to myślę, że wszyscy będą bardzo zaskoczeni. Ale w tym momencie więcej zdradzić nie mogę - wyznał aktor na Plejadzie.

Agnieszka Kaczorowska w 'Tańcu z Gwiazdami'. Fot. Kapif.pl