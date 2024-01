"Rolnik szuka żony" to jeden z hitowych programów TVP. Format z założenia ma pomóc odnaleźć upragnioną miłość rolnikom lub mieszkańcom mniejszych miejscowości. Randkowe show od początku prowadzi Marta Manowska i jest emitowane od 2014 roku. W sumie doczekało się już dziesięciu edycji. Choć widzowie z pewnością dalej żyją emocjami po tej ostatniej, to nie zapominają o starych uczestnikach, którzy po przygodzie w telewizji aktywnie działają w sieci. Justynę mieliśmy okazję poznać w dziewiątej odsłonie. Kobieta była jedną z kandydatek Tomasza. Widzowie z pewnością zapamiętali ją jako brunetkę. Ten stan rzeczy przeszedł jednak do przeszłości.

"Rolnik szuka żony". Justyna zmieniła fryzurę. "Nigdy nie rezygnuj z marzenia"

Justyna co jakiś relacjonuje, co u niej słychać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedawno poinformowała ich o tym, że zamierza poczynić pewne zmiany wizerunkowe. Po czym dodała nowe zdjęcie w nieco odświeżonej fryzurze. Justyna postawiła na znacznie jaśniejszy odcień. Z ciemnego brązu przeszła na ciemny blond. Tym razem poszła jednak o krok dalej i zamieściła kolejną fotografię, na której jej włosy są jeszcze jaśniejsze. Teraz była uczestniczka, jest już prawie bardzo jasną blondynką. Trzeba przyznać, że w nowych włosach prezentuje się bardzo dobrze. Wygląda świeżo, a wybrany kolor świetnie rozświetla jej cerę. "I małymi kroczkami sięgam do jasnego koloru, to tylko parę miesięcy" - zaczęła wpis na Instagramie. Po czym pokusiła się jeszcze o głębsze przemyślenie. "Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu" - dodała. Zdjęcie zobaczycie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Justyna przeszła metamorfozę. Internautki pieją z zachwytu. "Pięknie. 20 lat młodziej"

Opublikowany post nie przeszedł bez echa w sieci. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. "Tak jakoś młodziej wyglądasz" - zauważyła jedna z internautek. Justyna odpowiedziała. "Parę lat temu też miałam jasny kolor, a potem znowu ciemny, a teraz znowu zmiana. Jak to kobieta zmienną jest" - odpowiedziała Justyna. "Justynko, ładnie ci w tym jasnym kolorku. Powolutku będzie tak, jak sobie wymarzyłaś" - napisała kolejna. "Bardzo ładnie i jak młodziutko" - podchwyciła następna. "Pięknie. 20 lat młodziej" - dodała jeszcze jedna. Na to również Justyna zdecydowała się zareagować. "Dziękuję haha oj chciałabym młodziej wyglądać, ale już 30+" - wyjaśniła. A wy co sądzicie? Podoba wam się metamorfoza byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony"?