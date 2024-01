Jednym z najbardziej charakterystycznych postaci formatu "Chłopaki do wzięcia" stał się Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Przypominamy, że to właśnie Szczena jest słynnym bohaterem show, który ukradł mamie rower. Jego obecność w mediach to istny rollercoaster. Choć początkowo dał się poznać z przemocowej strony, później nieco złagodniał i obiecywał poprawę, aż ostatecznie w 2021 roku trafił do więzienia. Potem wyszedł z ośrodka i m.in. wziął udział w MMA. Niedawno przekazał widzom druzgocące informacje, że znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

"Chłopaki do wzięcia". Szczena wylądował na bruku. Apeluje o pomoc. "Dałem w palnik"

Ryszard "Szczena" Dąbrowski poprosił o wsparcie w postaci żywności i ubrań. "Witam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby wspomóc mnie poprzez paczkę żywnościową, to jest podany paczkomat, na który można ją wysłać. Przyjmę także ubrania w rozmiarze XL oraz buty w rozmiarze 45. Obecnie znajduję się w ośrodku dla bezdomnych, będę wdzięczny za pomoc" - napisał. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" zapowiedział także, że ma w planach podjęcie pracy, która pomoże mu stanąć na nogi. "Od 7 stycznia podejmuję pracę przy układaniu kostki brukowej, więc już sam będę dawał radę" - uspokoił widzów. Szczena odniósł się także do swojego udziału w MMA. Jak przyznał, zdarzało mu się być nietrzeźwym. "Dałem sobie w palnik, bo taką miałem ochotę i przynajmniej szanuję federację za to, że nikt mi nie zarzucił, że byłem pijany na gali, bo byłem" - czytamy na TikToku Szczeny.

Ryszard 'Szczena' Dąbrowski Fot. @ryszarddabrowski / Instagram

"Chłopaki do wzięcia". Pamiętacie dziewczynę Szczeny? Joanna sporo się zmieniła

Pamiętacie Asię od Szczeny? Joanna Wielocha to jedna z najpopularniejszych bohaterek serii Polsatu "Chłopaki do wzięcia". Jej burzliwa relacja z Ryśkiem Dąbrowskim przerywana pobytami mężczyzny w więzieniu przetrwała wiele kryzysów. Od początku programu Joanna bardzo się zmieniła. Jakiś czas temu zdecydowała się na współpracę z jednym z gabinetów medycyny estetycznej i sumiennie relacjonowała, jakie zabiegi przeszła. Ukochana Szczeny jest dziś złotowłosą blondynką. Pod każdym nowym zdjęciem Wielochy fani programu "Chłopaki do wzięcia" nie mogli wyjść z podziwu, jak bardzo się zmieniła.