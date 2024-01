"Taniec z Gwiazdami" niedługo wraca z kolejnym sezonem. Program pojawi się już we wiosennej ramówce stacji Polsat, ale szykują się ogromne zmiany. Nowy dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, zdecydował się na prawdziwą rewolucję, co jak na razie nie zostało dobrze przyjęte przez widzów. Niedawno na oficjalnym profilu programu na Instagramie pożegnano Andrzeja Piasecznego, którego nie zobaczymy już w nowej edycji. "Andrzej Piaseczny po dwóch wyjątkowych edycjach w roli jurora żegna się z programem 'Taniec z Gwiazdami'. Dziękujemy Andrzeju za ten piękny czas. Do tanecznego zobaczenia" - czytamy. W roli jurora nie zobaczymy też Michała Malitowskiego. "Michał, dziękujemy za 12 wyjątkowych edycji. Życzymy samych sukcesów, nie tylko tych tanecznych" - czytamy w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, to koniec pogromu. Właśnie ogłoszono, że w nowej edycji zabraknie także Andrzeja Grabowskiego.

"Taniec z Gwiazdami". Produkcja żegna już trzeciego jurora. "Andrzeju dziękujemy za ten wyjątkowy czas"

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" właśnie pożegnała się z kolejnym jurorem. W nowej edycji show nie zobaczymy już Andrzeja Grabowskiego, który z programem związany był od 13. sezonów. Tak jak w przypadku poprzednich dwóch jurorów informacja o odejściu z programu pojawiła się najpierw na oficjalnym profilu programu na Instagramie, co jak zauważyli widzowie, sugeruje, że decyzja była odgórna. "To wy się żegnacie z każdym po kolei. Gdyby to była ich decyzja, to wtedy oni by się żegnali" - zauważył jeden z internautów. Tak jak w przypadku Andrzeja Piasecznego i Michała Malitowskiego - pożeganie było skromne i krótkie. Można pokusić się o stwierdzenie, że jak na tak dużą ilość edycji, w których Grabowski wziął udział, to podziękowano mu wyjątkowo oschle.

Andrzej Grabowski po 13 edycjach w roli jurora "Tańca z Gwiazdami" żegna się z programem. Andrzeju, dziękujemy za ten wyjątkowy czas i masę dobrej energii - czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Edward Miszczak zapowiadał generalne porządki w stacji Polsat i jak widać, tego się trzyma. Ze starego składu jurorskiego została już tylko Iwona Pavlović. Czy jej pozycja także jest zagrożona? Widzowie już obawiają się kolejnych ruchów ze strony produkcji. "Czy chociaż ona zostanie? To najważniejsza osoba w tym programie" - podkreślił jeden z fanów.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie show wściekli na Edwarda Miszczaka. "To chore"

Pod informacją o odejściu z programu "Taniec z gwiazdami" Andrzeja Grabowskiego pojawiły się liczne komentarze widzów. Fani show nie kryli oburzenia tą decyzją i wyraźnie wskazywali, że to rewolucja nowego szefa stacji. "To teraz wszyscy jurorzy odejdą? To chyba jakieś chore", "Zasady programu i tematykę też zmienicie? To już nie będzie to samo...", "A kto będzie? Bo chyba już wszystkich wyrzuciliście!", "Ciekawe kto tam będzie siedział teraz" - czytamy w komentarzach. Pojawił się też akcent humorystyczny, nawiązujący do kultowej już roli Grabowskiego w "Świecie według Kiepskich". "Ferdka z roboty wyrzucili" - podsumował w przymrużeniem oka jeden z internautów.