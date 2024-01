Reese Witherspoon przekazała radosną nowinę. Mówiono o tym od miesięcy

Od jakiegoś czasu mówi się o powrocie hitu HBO "Wielkie kłamstewka". Produkcja, w której pierwszej skrzypce zagrały Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley i Zoe Kravitz doczekała się dwóch sezonów, które skradły serca widzów i krytyków. Do pogłosek o powrocie serialu już jakiś czas temu odniosła się Kidman, a teraz atmosferę podgrzała Witherspoon. Z jej wypowiedzi wynika, że prace nad trzecią odsłoną produkcji już trwają.

Reese Witherspoon przekazała radosną nowinę. "Wielkie kłamstewka" mają wrócić z trzecim sezonem

Dziennikarz "Variety" podczas ceremonii rozdania Złotych Globów wprost zapytał Reese Witherspoon, czy w planach jest trzeci sezon serialu. - Pracujemy nad nim. Nicole i ja jesteśmy bardzo zaangażowane w ten projekt - zapewniła gwiazda. Pod koniec listopada podobną informację przekazała Nicole Kidman. Zoe Kravitz z kolei jeszcze w 2022 roku twierdziła, że na powrót serialu nie ma szans. Dlaczego? W grudniu 2021 roku zmarł twórca produkcji Jean-Marc Vallée. - Sporo mówiliśmy o trzecim sezonie. Niestety, nasz niezwykły reżyser Jean-Marc Vallée odszedł. To wstrząsające. Nie wyobrażam sobie dalszego działania bez niego. Naprawdę był wizjonerem tego serialu. Niestety, ale to już koniec - mówiła dla magazynu "GQ".

'Wielkie kłamstewka' 'Wielkie kłamstewka', fot. Youtube kinocheck.com

Serial "Wielkie kłamstewka" doczekał się dwóch sezonów. O czym opowiada produkcja HBO?

"Wielkie kłamstewka" to historia o pozornie perfekcyjnym życiu na amerykańskich przedmieściach, opowiedziana przez kobiety. W spokojnym miasteczku dochodzi do tragedii, która uruchamia lawinę podejrzeń między mieszkańcami i fali spekulacji. Pojawia się podejrzenie, że zbrodnia mogła mieć podłoże u nieprzyjemnej atmosfery panującej pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły. Serial "Wielkie kłamstewka" podjął temat mitu idealnego życia w rodzinie i oraz tego, co może kryć się za fasadą domów, małżeństw oraz przyjaźni. W drugim sezonie wystąpiła także Meryl Streep, wcielając się w teściową postaci odgrywanej przez Nicole Kidman. Czekacie na trzeci sezon "Wielkich kłamstewek"?

Reese Witherspoon Reese Witherspoon, fot. Reuters/Mike Blake