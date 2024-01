Na antenę Polsatu powrócił program "Farma" w zupełnie nowej odsłonie. W trzeciej edycji show uczestnicy ponownie zawalczą o "złote widły", tytuł "farmera roku" i nagrodę wysokości 100 tysięcy złotych. Tym razem tytułowa farma znajduje się w środku lasu, a przed uczestnikami takie zadania, jak m.in. wstawienie okien w nowym domu i budowa łóżek. Za nami emisja pierwszego odcinka. Jak widzowie ocenili początek nowej edycji? Sprawdźcie.

"Farma". Widzowie oceniają pierwszy odcinek show. "Warunki chyba najbardziej spartańskie"

Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska przywitały widzów w trzecim sezonie "Farmy". W pierwszym odcinku pojawiły się same uczestniczki, ale wkrótce do programu dołączą też panowie. Zgodnie z założeniami formatu osoby biorące udział w show przeprowadzają się na wieś i muszą odnaleźć się w zupełnie nowych, siermiężnych warunkach. Na uczestników czeka też szereg zadań i obowiązków. Na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych widzowie podzielili się wrażeniami po emisji pierwszego odcinka. Jakie przeważały opinie? Fani show przede wszystkim docenili wkład produkcji w zmianę otoczenia. "W końcu farma wygląda jak farma, a nie jak agroturystyka", "Warunki chyba najbardziej spartańskie", "Wiedziałam, że będzie sztos, ale to, co jak na razie widzę, to przechodzi najśmielsze oczekiwania! Oby tak dalej", "Same ruiny, ale cieszę się, że będę mogła zobaczyć to wszystko od początku" - czytamy w komentarzach. Pojawiły się też pierwsze opinie na temat uczestniczek. "Jak dla mnie ta Renia to jak Adam z poprzedniej edycji - wkurza i chce rządzić", "Renata ewidentnie będzie działać na nerwy. Wszystkowiedząca. Rządzi się. Daję jej tydzień" - podkreślili widzowie. Więcej zdjęć z programu znajdziecie w galerii na górze strony.

"Farma". Renata już podpadła widzom. Kim jest nowa uczestniczka trzeciego sezonu?

Uwagę widzów "Farmy" od razu zwróciła Renata. Uczestniczka ma 48 lat i zajmuje się na co dzień hodowlą drobiu. Renata od 30 lat mieszka na wsi, więc ma już spore doświadczenie w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami na gospodarstwie. Jak czytamy w oficjalnej wizytówce, uczestniczka podkreśla, że na drobiu zna się jak nikt inny, ale sama nie potrafiłaby np. wydoić krowy, co z pewnością zostanie wykorzystane przez produkcję. Renata otwarcie podkreśla też, że ma swoje zdanie i lubi "rządzić", co szybko zostało dostrzeżone także przez widzów. Kto jeszcze pojawił się w programie? Poznajcie pozostałe uczestniczki. Więcej przeczytasz tutaj.