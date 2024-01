"Rolnicy. Podlasie" to program telewizyjny, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Format zadebiutował w 2019 roku. Najbardziej popularnymi uczestnikami show są Andrzej i Gieniek z Plutycz. Ojciec i syn pracują na co dzień w gospodarstwie, a ich humor sprawił, że momentalnie zyskali rzeszę fanów. Na swoim kanale na platformie Youtube mają już ponad 100 tysięcy obserwujących. Jednym z bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie" był także Kamil T., który prowadził gospodarstwo z bratem i rodzicami. Uczestnik miał w przeszłości problemy z prawem, a teraz ponownie jest o nim głośno. Jak się okazuje, dostał kolejny wyrok.

"Rolnicy. Podlasie". Kamil T. skazany za kradzież

W 2022 roku Kamil T. dopuścił się przestępstwa i ukradł baloty z sianokiszonką. Do zdarzenia doszło w miejscowości Marynki. 38-latek został złapany na gorącym uczynku przez właściciela. Mężczyzna przyznał się do zarzuconych mu czynów i dobrowolnie chciał poddać się karze. Nie zgodził się na to właściciel, który żądał od gwiazdy programu "Rolnicy. Podlasie" większej kwoty zadośćuczynienia. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. W marcu 2023 roku odbyła się rozprawa Kamila T. Pokrzywdzony nie pojawił się na miejscu, ale jego adwokat dążył w mowie końcowej do zatrzymania uczestnika show. Ostatecznie sędzia wymierzył karę grzywny w wysokości 4,5 tys. zł. Oskarżony ma także zapłacić tysiąc złotych nawiązki i został obciążony kosztami sądowymi. Wyrok sądu nie jest prawomocny.

Kamil T w programie 'Rolnicy. Podlasie' Fot. Fokus TV / screenshot

"Rolnicy. Podlasie". Kamil T. znęcał się nad psem

Uczestnik programu miał już problemy z prawem. Wcześniej Kamil T. stanął przed sądem za znęcanie się nad swoim psem. Mężczyzna wykorzystywał zwierzę do zaganiania bydła. Pies był także wygłodzony, ponieważ oskarżony karmił go jedynie resztkami i mlekiem. Miał także rany na całym ciele. Sąd zadecydował o winie rolnika. Kamil T. został skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu oraz nakazano mu przekazać pieniądze na rzecz schroniska dla zwierząt.