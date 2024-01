Program "Rolnicy. Podlasie" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Format zadebiutował na ekranie telewizji Fokus TV w 2019 roku i ma już za sobą pięć sezonów. Największymi gwiazdami show są Gienek i Andrzej z Plutycz, ojciec i syn karierę robią także w serwisie YouTube. Widzowie mają także okazję podglądać życie codzienne par, które wspólnie prowadzą gospodarstwa. Wśród nich są Justyna i Łukasz Macioriowscy z Ciemnoszyj, którzy do formatu dołączyli w trzecim sezonie i szybko stali się ulubieńcami fanów programu.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz pokazują codzienne życie na wsi. Zobaczcie, jak mieszkają

Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie" prowadzą gospodarstwo nastawione na produkcję mleka we wsi Ciemnoszyje w gminie Grajewo. Para hoduje około 500 sztuk bydła. Łukasz z wykształcenia jest technikiem weterynarii. Gospodarstwo przejął od rodziców w 1999 roku. Rolnik 17 lat temu poznał przez internet Justynę i para szybko się w sobie zakochała. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują razem czwórkę dzieci - trzech synów, Wojtka, Stasia, Dawida i córkę Anię. Justyna z zawodu jest pielęgniarką, ale zrezygnowała z pracy, aby pomagać mężowi w rozwoju gospodarstwa. Widzowie cenią parę za poczucie humoru i temperamentne charaktery. Justyna i Łukasz samo o sobie mówią, że są włoskim małżeństwem i w trakcie wspólnej pracy często spierają się o swoje racje. Para zgłosiła się do programu w 2021 roku. Chcieli pokazać z bliska pracę współczesnych rolników.

Trzeba to podkreślić, że współczesny rolnik to mega inteligentny pracowity i zaradny człowiek. Nie da się prowadzić w dzisiejszych czasach rozwojowego gospodarstwa nie posiadając tych cech - powiedziała rolniczka w rozmowie z "Super Expressem".

Para na gospodarstwie o powierzchni 350 ha mieszka w dużym domu otoczonym drzewami. Do dyspozycji ma też spory taras, gdzie cala rodzina może spędzać wspólnie czas. W ogrodzie stanął także drewniany domek do zabawy dla dzieci. Dom Łukasza i Justyny ma także duże okna, przez które widać rosnące wokół drzewa. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony .

'Rolnicy. Podlasie'. Justyna i Łukasz mówią o sobie 'włoskie małżeństwo'. Zobaczcie, jak mieszkają fot. Facebook.com/Justyna i Łukasz, Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje

