Wiktoria Kozar zyskała popularność dzięki występowi w piątej edycji "Hotelu Paradise". Celebrytka stanęła na ścieżce lojalności ze swoim programowym partnerem Sevagiem Formellą. Chociaż parę łączyła tylko przyjaźń, to ostatecznie zwyciężyła i podzieliła się nagrodą po połowie. Niedawno Wiktoria Kozar postanowiła dołączyć do nowego programu,"Królowa przetrwania", który jest emitowany na antenie TVN7. Celebrytka znalazła się w środku dżungli z innymi influencerkami, m.in. Martą Linkiewicz i Anetą Glam. Jak się okazuje, to nie koniec metamorfoz w życiu gwiazdy. Teraz postanowiła również zmienić swój wizerunek. Ma nową fryzurę. Więcej zdjęć Wiktorii Kozar znajdziesz w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Wiktoria Kozar w nowej fryzurze

Zwyciężczyni "Hotelu Paradise" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie ma 120 tysięcy obserwujących. Ostatnio celebrytka podzieliła się z obserwatorami zdjęciami, na których widać, że zmieniła fryzurę. Gwiazda postanowiła pożegnać się z blondem. Kozar przedłużyła włosy i przefarbowała je na naturalny brąz. "Nowy rok, nowa ja. W końcu to zrobiłam. Nowy kolor i przedłużone włosy w moim zaprzyjaźnionym salonie" - napisała pod fotografią. Metamorfoza spodobała się internautom, którzy zostawili dużo komentarzy pod zdjęciem. "O wow! Włosy to jednak potrafią odmienić człowieka", "Hej Wiktoria, pięknie wyglądasz. Masz śliczny kolor włosów", "Zmiana na duży plus", "Korzystniej w tym kolorze włosów wyglądasz" - pisali.

"Hotel Paradise". Wiktoria Kozar komentuje "Love Island"

Jakiś czas temu Wiktoria Kozar postanowiła wyjawić prawdę na temat programu "Love Island". Według jej informacji produkcja bardzo ingeruje w losy uczestników. "Z tego, co ja słyszałam, to dużo tam jest ustawek. Podobno mówią ci, z kim powinnaś być w parze. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale słyszałam to od kilku osób. U nas w "Hotelu Paradise" nie ma w ogóle takich rzeczy, wszystko naturalnie. Chyba zależy to od programu" - napisała na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi zaskoczyła metamorfozą. Pokazała kulisy nowego sezonu

Wiktoria Kozar w programie 'Hotel Paradise' Fot. @wiktoria_kozar / Instagram