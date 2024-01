Program "Farma" doczekał się dwóch sezonów i zgromadził wokół siebie tabuny widzów. Trzecią edycję formatu będzie można oglądać w telewizji już od poniedziałku 8 stycznia. Według założenia show uczestnicy przeprowadzają się na wieś, gdzie muszą się odnaleźć w nowych realiach i nieznanym dotąd środowisku. Na miejscu czekają na nich dość surowe warunki. Poza tym mają wiele obowiązków. W trudnych chwilach wspierają je niezawodne prowadzące Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska. Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że znamy pierwszą uczestniczkę. Teraz przyszła pora na pozostałe. Poznajcie szczegóły.

Zobacz wideo Plotek Marcelina Zawadzka w "Farmie". "Nie boję się fekaliów"

"Farma". Poznajcie nowe uczestniczki. Jedna studiowała język obcy, inna jest fryzjerką. Poradzą sobie?

Już wiemy, że w programie pojawi się Magda, miłośniczka sztuk walki. Kto zagości oprócz niej? Kolejną uczestniczką jest Renata. Kobieta ma 48 lat i zajmuje się hodowlą drobiu. Smykałkę do interesów przekazała swoim córkom. Jak sama twierdzi, nie boi się pracy fizycznej i jest gotowa na nowe wyzwania. Oprócz niej zobaczymy również 40-letnią Małgorzatę, która jest właścicielką salonu fryzjerskiego. Kobieta jest pracowita i zorganizowana. Studiowała język chorwacki. Skończyła też kurs pilota wycieczek po terenach bałkańskich. Kolejną uczestniczką jest Daria, która studiuje zarządzanie i socjologię w biznesie. Co prawda kobieta pochodzi z małej miejscowości, jednak nie ma doświadczenia w pracy na gospodarstwie. Zdjęcia uczestniczek trzeciego sezonu "Farmy" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Farma". Oto nowe uczestniczki. Wśród nich miłośniczka podróży. Da radę? Będzie walczyć o grube pieniądze

W programie pojawi się również Marta. Uczestniczka jest miłośniczką crossfitu oraz fioletowego koloru. Twierdzi, że jest bardzo zdeterminowana i pozytywnie nastawiona do świata. Kolejną uczestniczką, która wystąpi w "Farmie" jest Amanda. Kobieta to zapalona podróżniczka. Na swoim koncie ma już wizytę w ponad 20 krajach w różnych częściach świata. Oprócz tego kocha zwierzęta i jest wegetarianką. Początkowo na "Farmę" przybędą tylko panie, panowie mają dołączyć później. Jesteście ciekawi, jak poradzą sobie w całkowicie odmienionej rzeczywistości? Na zwycięzcę czeka nagroda główna w postaci stu tysięcy złotych. Do kogo trafią? O tym przekonamy się już niebawem.