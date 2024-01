Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" zapadnie w pamięci widzów na długo. Wszystko przez nadmiar emocji i bardzo mocny finał, w którym okazało się, że utworzone związki rozpadły się już jakiś czas temu. Ta sytuacja dotyczyła m.in. Sary i Artura, co było dużym zaskoczeniem, gdyż para wydawała się dość dobrze rokować. W studiu obecne był również Blanka i Aleksandra, kandydatki, które rolnik odesłał do domu. Pierwsza z nich wróciła wspomnieniami do tego pamiętnego dnia i po raz pierwszy publicznie wypowiedziała się o rolniku.

"Rolnik szuka żony". Blanka o zachowaniu Artura. "Strasznie ciężko było mi patrzeć na to"

Blanka była jedną z kandydatek Artura w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Co prawda kobieta szybko opuściła gospodarstwo, ale widzowie obdarzyli ją niesamowitą sympatią. Wszystko przez pozytywne nastawienie i dobre poczucie humoru. Po zakończeniu przygody w telewizyjnym show Blanka aktywnie działa w sieci. Zdążyła już m.in. podsumować swój udział w programie, przez co wywołała lawinę plotek, jakoby była w związku z Arturem. Ostatnio rozwiała jednak te doniesienia, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. Tym razem postanowiła odnieść się do kolejnego zapytania. "Miło się patrzyło, jak stanęłyście murem z Olą za Sarą w finałowym odcinku" - napisała jedna z internautek podczas Q&A. Kobieta wyznała, skąd się wzięła taka postawa. Wygląda na to, że z Sarą łączy ją zażyła relacja. Bardzo przeżyła to, w jaki sposób została potraktowana jej koleżanka. "Szczerze? Finałowy odcinek był dla mnie najtrudniejszy. Nagromadziły się wszystkie towarzyszące od początku emocje i stres. Z Sarą mam jakieś specyficzne połączenie, trudne do wytłumaczenia, jest dla mnie jak siostra i przeżywałam wtedy jej emocje podwójnie. Strasznie ciężko było mi patrzeć na to, jak ktoś łamie tak dobre, czyste serce" - napisała na InstaStories. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Artur zapadł się po finale. Jest w związku

Artur po udziale w programie nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Co prawda rolnik początkowo bardzo przypadł do gustu widzom, jednak wraz z upływem czasu ci radykalnie zmienili o nim zdanie. Wielu zarzuciło mu, że zabawił się uczuciami Sary. Po emisji finałowego odcinka Artur nie udzielał publicznych wypowiedzi. Dopiero niedawno przemówił za pośrednictwem mediów społecznościowych i poinformował, że jest w związku.