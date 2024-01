Pierwsze, legendarne wydanie "19.30" zostało wyemitowane w grudniu 2023 roku. Obecnie format nieco poprawił wersję wizualną. Cieszy się sporą oglądalnością. Zobaczyliśmy także nowe twarze serwisu, do których należą między innymi Marek Czyż oraz Joanna Dunikowska-Paź. Do programu dochodzą nowi reporterzy. Na co dzień możemy zobaczyć w serwisie materiały przygotowane przez między innymi Macieja Gąsiorowskiego, Marcina Antosiewicza, Mateusza Lachowskiego, Witolda Tabakę, Milenę Bobrowską, Agnieszkę Zelek, Joannę Bukowską-Kasprzak czy Sandrę Meunier. Do zespołu należy również Tomasz Marzec, o którym obecnie rozpisują się media. Wszystko z powodu rzekomego odejścia reportera z redakcji.

"19.30". Tomasz Marzec zmienił zdanie co do programu?

Wspomniany reporter był jednym z pierwszych, który zaczął tworzyć nową odsłonę "Wiadomości". Jego debiutancki materiał w "19.30" został wyemitowany dzień przed wigilią. Dotyczył Bożego Narodzenia według Kościoła grekokatolickiego. Od pewnego czasu nie widzieliśmy jednak wydań z udziałem reportera. W związku z tym zaczęły pojawiać się pierwsze podejrzenia dotyczące jego dalszej pracy w redakcji. Według informacji pozyskanych przez portal Wirtualne Media, Tomasz Marzec odchodzi z serwisu informacyjnego TVP. Nie jest wykluczone, że będzie współtworzył inny format u publicznego nadawcy. Na razie sam zainteresowany nie skomentował tej sprawy. Podobnie Paweł Płuska, czyli szef "19.30", także nie zdobył się na komentarz odnośnie najnowszych wieści.

Screen z reportażu Tomasz Marzec TVP

Tomasz Marzec działał wcześniej w TVN

Co więcej wiadomo na temat kariery reportera? Tomasz Marzec pracował wcześniej w biurze prasowym Najwyższej Izby Kontroli. Był tam kierownikiem zespołu, który odpowiadał za wydawanie komunikatów dla mediów w związku z wynikami kontroli przeprowadzanej przez NIK. Reporter działał ponadto w Polskim Radiu, a także w TVN24. W konkurencyjnej stacji znalazł się w zespole reporterów dla magazynu reporterskiego "Czarno na białym". Zdecydował później, że jego miejsce jest jednak w TVP. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

