Kurz po jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony" nie zdążył jeszcze opaść. Choć finałowy odcinek został wyemitowany już jakiś czas temu, to widzowie wciąż przeżywają, co się wydarzyło. Oprócz tego dalej śledzą poczynania uczestników w sieci. Jak się okazuje, choć niektórym z nich nie udało się odnaleźć miłości w programie, to szczęście uśmiechnęło się do nich zaraz po nim. Chodzi o Agnieszkę. Poznajcie szczegóły.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o imieniu dla córki. Zdradza termin porodu

"Rolnik szuka żony". U Agnieszki sporo się zmieniło. Ma partnera

Agnieszka wystąpiła w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta została odebrana przez widzów jako dość oschła, a przede wszystkim krytyczna dla swoich kandydatów. Nieraz w sieci pod jej adresem padały nieprzychylne uwagi. Rolniczka nie zdecydowała się stworzyć relacji z żadnym z przybyłych mężczyzn. - Próbowałam podpowiadać im, czego bym chciała. Ale zachowywali się jak takie urocze dzieci. Moje słowa nie znajdowały w nich zrozumienia. Ostatecznie się poddałam. Skoro woleli siedzieć we trzech, niż zaprosić mnie na randkę i porozmawiać, to znaczy, że nic nie zaiskrzyło - mówiła w programie. W finale wyznała, że życzy całej trójce wszystkiego, co najlepsze. Wiele wskazuje jednak na to, że w życiu byłej uczestniczki zaszło sporo zmian. Jakiś czas temu Agnieszka udzieliła krótkiego wywiadu. W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że z kimś się spotyka. Jak na razie nie zdecydowała się ujawniać tożsamości partnera, ale wyraźnie dała do zrozumienia, że jej serce jest już zajęte.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka pokazała, z kim spędza wieczór

Wygląda jednak na to, że para jest na etapie wczesnego rozwoju relacji. Agnieszka opublikowała na InstaStories, z kim spędziła wieczór. Na zdjęciu próżno było jednak doszukiwać się domniemanego partnera. Za to mogliśmy zobaczyć uroczego pieska, który rozłożył się na łóżku. Zwierzak otulony kocykiem przytula się do świątecznego pluszaka w kształcie piernika. Myślicie, że Agnieszka zdecyduje się kiedyś ujawnić partnera? Zdjęcia byłej uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

'Rolnik szuka żony' Agnieszka fot. facebook.com/ Rolnik Szuka Żony TVP