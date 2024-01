"Hotel Paradise" to jeden z najbardziej popularnych programów w Polsce. Nie tak dawno zakończyła się siódma edycja show, która przyniosła widzom wiele emocji. Największe kontrowersje wzbudzał uczestnik Roch. Mężczyzna był prowokatorem większości afer w hotelu. Emocje sięgnęły zenitu, gdy okazało się, że jest on również bratem pracownika TVN-u. Chociaż Roch doszedł do finału ze swoją partnerką Justyną, to ostatecznie program wygrali Jacek i Kori. Teraz widzowie show mają kolejne powody do radości, ponieważ właśnie ruszyła produkcja ósmego sezonu. Klaudia El Dursi razem z całą ekipą jest już w Azji. Chociaż nagrania są owiane tajemnicą, to prowadząca podkręciła emocje, publikując filmik zza kulis. Postawiła na nowy wizerunek.

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi w grzywce

Klaudia El Dursi zapowiedziała na Instagramie, że nagrania do najnowszej edycji "Hotelu Paradise" potrwają aż trzy miesiące. Prowadząca pokazała swój wygląd podczas pierwszego dnia na planie. El Dursi postawiła na krótszą fryzurę i grzywkę. "Nowy sezon, nowa ja. Jak się podoba przemiana? Ostatnie poprawki i lecimy. Aj, będzie się działo" - podpisała nagranie. Być może jest to tylko peruka, ponieważ zaledwie godzinę wcześniej celebrytka pozowała w swojej starej fryzurze. Gwiazda programu zamieściła w sieci także krótki filmik prosto zza kulis. Miała na sobie długą sukienkę w białym kolorze, a w tle widać było operatorów i kamery. "Chciałabym wam już wszystko pokazać. Wiadomo, na razie to top secret, ale jest bosko" - zapowiedziała. Prawdopodobnie nowy sezon zostanie wyemitowany na wiosnę.

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi o pierwszych dniach na planie

Prowadząca show opowiedziała o tym, jak wyglądały jej początki w programie "Hotel Paradise". - Każdorazowe wyjście do mieszkańców hotelu było trudne. Bałam się o przejęzyczenie, że coś źle powiem, że mam zareagować spontanicznie i mi to nie wyjdzie. Teraz wychodzę, jakbym rozmawiała z koleżanką. Jest to dla mnie tak naturalne, że nie ma takich momentów, które sprawiłyby mi trudność - wyjawiła w rozmowie z TVN-em. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi wyjawiła tajemnicę nowego sezonu? Ten mały szczegół zdradził wszystko