Prezenterka ze "starej TVP Info" wróciła na antenę. "Jakaś prowokacja?"

W Telewizji Polskiej od grudnia przeprowadzana jest rewolucja. Od kilku tygodni twarze stacji usuwają się w cień (są zwalniane lub same odchodzą), a wracają stare twarze publicznego nadawcy (te sprzed czasów, gdy Telewizja Polska stała tubą propagandową). Jak się jednak okazuje, zmiany nie dotknęły wszystkich.

Elżbieta Żywioł wyszła ze zmian obronną ręką. Niezadowolenie widzów. "Co tu się wydarzyło?"

Elżbieta Żywioł w TVP pracuje od 2016 roku. Od grudnia, kiedy TVP Info zostało odłączone, ważyły się losy wszystkich pracowników, w tym z pewnością jej. Prezenterka jednak spadła na cztery łapy, ponieważ już 6 stycznia wróciła na antenę. To spotkało się z dużym niezadowoleniem widzów.

Elżbieta Żywioł, funkcjonariuszka pisowska, znowu w TVP Info? Co tu się wydarzyło?

To jakaś prowokacja? Szef TVP Info do wyrzucenia, jeśli tak ma wyglądać czyszczenie tej szczujni.

A dlaczego została Ela Żywioł? - dopytywali fani w mediach społecznościowych.

Elżbieta Żywioł psioczyła na Tuska. Teraz psioczy, że prezydent nie miał racji

Jeden z widzów nawet wytknął Żywioł hipokryzję: "Jeszcze niedawno Elżbieta Żywioł zapowiadała materiał o planowanym ataku Tuska na media publiczne, dziś robiła wstęp do wypowiedzi Adama Bodnara, twierdzącego, że w sprawie Wąsika i Kamińskiego ułaskawienie prezydenta nie miało mocy prawnej" - pisał. "Pytanie - czy Grzegorz Sajór nie przesadza trochę z tym polityczno-dziennikarskim ekumenizmem? Bo nie wierzę w tak krótką pamięć... Elżbieta Żywioł w nowej redakcji jest decyzją co najmniej wątpliwą" - dodał inny, wywołując do tablicy szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Portal Wirtualne Media postanowił wprost zapytać Grzegorza Sajóra, nowego szefa TAI, o co tu chodzi. Więcej zdjęć Elżbiety Żywioł znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wymiana jest bardzo duża, choć nie jest naszym celem traktowanie wszystkich tak samo. Nie chcemy żegnać się z każdym, kto tylko przewinął się przez TVP czy TVP Info od 2015 roku. Choć oczywiście stawiamy przede wszystkim na nowe twarze - mówił Sajór.

