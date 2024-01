Anna i Grzegorz Bardowscy są jedną z tych par, którym udało się odnaleźć miłość w telewizyjnym show. Poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" i od razu wpadli sobie w oko. Po zakończeniu emisji postanowili kontynuować znajomość. W rezultacie jakiś czas później stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dwójki dzieci: syna Jana oraz córki Liwii. Choć od ich udziału w formacie minęło już sporo czasu, to para nieustannie cieszy się zainteresowaniem wśród internautów. Anna Bardowska aktywnie działa w sieci, gdzie co rusz uchyla rąbka tajemnicy z życia prywatnego. Tym razem zamieściła relację z egzotycznego wyjazdu. Rodzina miała specjalną okazję do świętowania i nie zrobili tego w byle jakim miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o imieniu dla córki. Zdradza termin porodu

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska w tropikach z mężem. Tam świętują wyjątkową uroczystość

Anna Bardowska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej losy śledzi ponad 300 tys. obserwujących. Celebrytka w nowy rok wkroczyła w śpiewającym nastroju i pochwaliła się, że wyjeżdża za granicę. Tym razem w towarzystwie męża wybrała się na słoneczną Dominikanę. Przy okazji zamieściła kilka zdjęć z podróży. Jak się okazuje, małżonkowie wyruszyli za ocean, by uczcić wyjątkową okazję. "Dopiero dotarliśmy, jesteśmy zmęczeni i szczęśliwi. Jest pięknie. Nawet nie myślałam, że w takim miejscu będziemy świętować moje 33. urodziny" - napisała.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska spędza urodziny na Dominikanie. Internauci zasypali ją życzeniami

Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Jedni przekazywali najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin, inni komplementowali parę i życzyli udanego wyjazdu. "Wszystkiego najlepszego! Wypoczywajcie" - napisała jedna z internautek. "Super, nie tylko pracą żyje człowiek, trzeba też po prostu żyć" - dodała kolejna. "Pięknie! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Aniu! Spełnienia marzeń, dużo zdrowia, miłości i miłego wypoczynku!" - skwitowała następna. Więcej zdjęć Anny i Grzegorza Bardowskich znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.