Jakiś czas temu zakończyła się 14. odsłona muzycznego show "The Voice of Poland". Już niedługo rozpocznie się nowy sezon. Tymczasem fani programu mogą już oglądać piątą edycję podobnego formatu, "The Voice Senior". 6 stycznia Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek. Niestety, nie obyło się bez krytyki. Widzowie show przyczepili się do jednego z jurorów. Nie mieli dobrego zdania.

REKLAMA

Zobacz wideo Baron zdradził sekret. Kto osiągnął największy sukces po "The Voice"?

"The Voice Senior". Zmiany w jurorach nie wyszły na dobre? Fani skrytykowali Tomasza Szczepanika

Za nami pierwszy odcinek nowego sezonu "The Voice Senior". Po raz pierwszy w roli jurorki sprawdziła się Halina Frąckowiak. Widzowie jednak skupili się na kimś innym. W sieci pojawiło się mnóstwo słów krytyki pod adresem Tomasza Szczepanika, czyli lidera zespołu Pectus. Fani stwierdzili, że muzyk nie nadaje się do programu o seniorach. Dodali, że ich zdaniem mężczyzna kompletnie nie ma podejścia do emerytów. W mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza. "Szkoda, że nie siedzi tutaj starszy piosenkarz. Tomek jest do nich za młody, nie nadaje się", "Tomek (...) rozczarowuje takim właśnie zachowaniem (i gorszym), jakie zaprezentował w tym odcinku. Nie cierpię tego bardzo... Co on myśli, że tego nie widać?" - czytamy na Instagramie. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Pani Maryla klasa, pani Halina klasa, ale Tomasz Szczepanik jest dla mnie nie do przejścia. On nie ma podejścia do tych seniorów, on się nie nadaje na trenera. Jestem na nie. Brakuje mi Marka Piekarczyka - napisał jeden z widzów w sieci.

'The Voice Senior'. Roszady w piątym sezonie. Nowa jurorka i prowadząca. Wiemy, kto zniknie 'The Voice Senior'. Roszady w piątym sezonie. Nowa jurorka i prowadząca. Wiemy, kto zniknie, fot. Kapif

"The Voice Senior". Piąty sezon muzycznego show przyniósł dużo zmian

W piątym sezonie programu "The Voice Senior" pojawiły się pewne zmiany. Lidera Budki Suflera zastąpiła Halina Frąckowiak. Poza tym, fani nadal mogą oglądać Marylę Rodowicz, Alicję Węgorzewską i Tomasza Szczepanika. Jak się okazało, w show nie ma już Małgorzaty Tomaszewskiej. Na jej miejsce wskoczyła Marta Manowska, która dała się poznać jako prezenterka między innymi "Sanatorium miłości". Towarzyszy jej Rafał Brzozowski. Jeszcze przed rozpoczęciem nowej odsłony, Halina Frąckowiak wyraziła swoją ekscytację. "Zawsze mówię, że tam, gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie, życzę, żeby była pierwsza - wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona (...)" - mówiła w informacji prasowej. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: W TVP nie chcieli Cugowskiego. Znamy kulisy tej sytuacji. Głos zabrał menadżer [PLOTEK EXCLUSIVE]