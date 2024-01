Waldemar był jednym z uczestników dziesiątej edycji show "Rolnik szuka żony". Początkowo chciał tworzyć relację z Ewą. W końcowym odcinku wyszło jednak na jaw, że para nie chce kontynuować związku. Ku zaskoczeniu widzów, mężczyzna związał się z inną kandydatką, którą wcześniej odrzucił - Dorotą. Para znalazła wspólny język i planuje razem przyszłość. Wygląda na to, że relacja ciągle nabiera tempa. Ostatnio Dorota nie szczędziła słów w mediach społecznościowych. Stanęła w obronie mamy ukochanego.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Tak Waldemar zaprezentował się na parkiecie. Tylko spójrzcie!

"Rolnik szuka żony". Dorota zabrała głos. Stanęła w obronie mamy ukochanego

Ostatnio w sieci wybuchła afera na temat rodziców Waldemara. Internauci byli przekonani, że mama 40-letniego rolnika nie była miła dla jego kandydatek. Ponadto stwierdzili, że to właśnie rodzicielka uczestnika miała rozbić jego związek z Ewą. Obserwatorzy zaczęli zamieszczać złośliwe komentarze w sieci. Dodali, że rodzice nie powinni dyktować życia swoim dzieciom. W końcu głos zabrała Dorota, która stanęła w obronie mamy ukochanego. Podkreśliła, że plotki nie są prawdziwe. "Nie przypominam sobie, by Waldka mama powiedziała coś złego na temat Ewy, tylko wręcz odwrotnie zrobiła na niej dobre wrażenie, bo z tego, co pamiętam, powiedziała do męża: Ewa najfajniejsza i sympatyczna dziewczyna. Więc nie rozumiem, o co tu burza, że rodzice wybierają" - napisała na profilu na Instagramie. Dodała, że ona sama również nie ma sobie nic do zarzucenia, względem swojego zachowania w stosunku do kandydatki. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Osobiście cenię Ewę jako kobietę, człowieka i też ją rozumiem, a przede wszystkim szanuję i proszę mi tu nie zarzucać, że jestem nieszczera lub nie byłam szczera wobec jej czy miałam jakieś złe zamiary co do Ewy - napisała Dorota w sieci.

'Rolnik szuka żony'. Dorota i Waldemar fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Waldemar i Dorota mają już plany na przyszłość. Rolnik chce ułożyć sobie życie u ukochanej

Waldemar nie ukrywa, że jest szczęśliwy u boku Doroty. Jakiś czas temu powiedział pod jej adresem kilka miłych słów. - Jestem wdzięczny Dorotce, że dała mi szansę i jestem szczęśliwy. Po to poszedłem do programu, żeby znaleźć miłość. Dorotka to jest jedyny najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać. Cieszę się, że jesteśmy razem - stwierdził w rozmowie z "Faktem". Okazało się, że para ma już plany na przyszłość. Jeszcze pod koniec 2023 roku Waldemar mówił, że wraz z partnerką chce spędzić święta i sylwestra. Podkreślił, że rozmawia z Dorotą o wspólnym zamieszkaniu. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Fani programu nie oszczędzają Waldemara. "Pcha się na ekrany"

Waldemar w programie 'Rolnik szuka żony' Fot. @rolnikszukazonytvp / Instagram