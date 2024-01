Format Polsatu z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej trwa w najlepsze. "Królowa życia" szuka kandydata na męża przed kamerami, przemierzając w tym celu Polskę wszerz i wzdłuż. Towarzyszy jej syn Conan oraz przyjaciel Jacek Wójcik, doskonale znany widzom z poprzedniego formatu celebrytki w TTV. W piątym odcinku "Dagmara szuka męża" Kaźmierska zapozna Wiesława, który momentalnie skradnie jej serce.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Peretti nie ogląda już Dagmary Kaźmierskiej

"Dagmara szuka męża". Kaźmierska zachwycona kandydatem. Nie wie jednego

Kaźmierska w piątym odcinku przyjedzie do Wieliszewa. Mieszkający tam kandydat, Wiesław, od razu zawróci jej w głowie, - Ja pana kocham - powie już po paru sekundach znajomości. Mężczyzna wpadnie jej w oko pod wieloma względami - od stylizacji, po sposób bycia. Uwagę widzów zwróci dość spora różnica wieku między Wiesławem a Dagmarą, co podkreślać będzie w szczególności Jacek. Dagmara jednak będzie nieugięta. - Wiesław to jest coś niesamowitego! Tam jest taka siła wewnętrzna, taka energia! - powie, kiedy będą mieli okazje wspólnie zatańczyć. - Jak on mną zamiatał na tym parkiecie! To rycerz parkietu, naprawdę! Lew parkietu! - zachwyci się. Jak jednak czytamy w zapowiedzi odcinka, Wiesław ukrywa przed Kaźmierską pewien istotny fakt... Piąty odcinek show "Dagmara szuka męża" zostanie w poniedziałek, 8 stycznia o godz. 22.00 w Super Polsat.

'Dagmara szuka męża'. Kaźmierska zachwycona kandydatem. Jednego nie wie 'Dagmara szuka męża'. Kaźmierska zachwycona kandydatem. Jednego nie wie, fot. Materiały promocyjne

"Dagmara szuka męża" jest hitem Polsatu. Trafi na główny kanał

Dagmara Kaźmierska ma powody do radości. Program z jej udziałem jest sporym sukcesem. Z tego powodu, będą go mogli oglądać widzowie także głównej stacji Polsatu. Przypominamy, że od grudnia "Dagmara szuka męża" emitowana jest w poniedziałki o 22.00 w kanale Super Polsat. Od 13 stycznia natomiast będzie go można oglądać też w Polsacie - w soboty o 15.45. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualne Media, średnia widownia premierowych odcinków cyklu do 25 grudnia wyniosła 173 tys. osób, co przełożyło się na 1,78 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,02 proc. w grupie 16-49 i 1,93 proc. w grupie 16-59.

'Dagmara szuka męża'. Kaźmierska rusza z show podobnym do Dody. Jest zapowiedź fot. materiały prasowe - Marcin Golen