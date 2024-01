14. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo, że show w odświeżonej wersji ma wystartować na wiosnę w Polsacie. Osobiście zajął się tym Edward Miszczak, który stara się przywrócić świetność formatowi, który od lat przyciąga coraz mniej widzów przed telewizorem. W ostatnich dniach sporo emocji dostarczają kolejne doniesienia sugerujące, kogo możemy zobaczyć na parkiecie. Rewolucje nie ominęły także jurorskich fotelów. Jedyną stałą jurorką ma pozostać Iwona Pavlović, która jest obecna w show od pierwszej edycji. 4 stycznia produkcja oficjalnie pożegnała Andrzeja Piasecznego. Dzień później post zadedykowano Michałowi Malitowskiemu.

"Taniec z Gwiazdami" oficjalnie pożegnał kolejnego jurora. Widzowie nie kryją żalu

Michał Malitowski od 2012 roku współpracuje z telewizją Polsat jako juror programów tanecznych. Widzowie mogli go oglądać nie tylko w "Tańcu z Gwiazdami", ale i w "Got to Dance. Tylko taniec" czy "World of Dance Polska". Z "TzG" związany był nieprzerwanie od 2014 roku. Z tańcem związał zawodowe życie i obok Iwony Pavlović chętnie radził uczestnikom w kwestiach technicznych. Oficjalnie pożegnano go jednak na stanowisku jurora. Produkcja zamieściła post w mediach społecznościowych. Więcej zdjęć z poprzednich edycji znajdziesz w galerii na górze strony.

W roli jurora nie zobaczymy Michała Malitowskiego, który żegna się z programem. Michał, dziękujemy za dwanaście wyjątkowych edycji. Życzymy samych sukcesów, nie tylko tych tanecznych - czytamy.

W komentarzach nie zabrakło głosów żalu. Część internautów nie zamierzała ukrywać, że Michał Malitowski znał się na tańcu i rzetelnie oceniał uczestników. "Ech, mój ulubiony juror", "Bardzo szkoda, że już go nie będzie, byłeś porządnym jurorem", "Buuuuuuuu, szkoda!" - pisali niezadowoleni fani.

Malitowski już wcześniej poinformował fanów, że nie pojawi się w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". "Kochani. Chciałbym z całego serca podziękować wam za te wszystkie lata spędzone razem. Nie będę częścią programu "Taniec z Gwiazdami" w najbliższym czasie. Uwielbiam ten program i mam nadzieję, że odniesie on sukces w nowej formie. Dla mnie już czas. Wystarczy" - napisał. Plotkuje się, że o fotel jurora walczy Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maserak. Negocjacje ma prowadzić również Marcin Hakiel.