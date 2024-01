"Taniec z Gwiazdami" powraca do Polsatu wiosną 2024 roku. Producentem 14. edycji nie będzie jak dotychczas firma Rochstar, ale Jake Vision, należąca do Jana Kępińskiego. Skład jury również ulegnie zmianie, a jedyną stałą jurorką ma pozostać Iwona Pavlović, obecna w show od pierwszej edycji. Wiemy także, że taneczny program nie będzie już kręcony w ATM Studio, a w jednej z hal Cyfrowego Polsatu w kompleksie przy ul. Łubinowej w Warszawie. Co rusz odtajniane są nowe nazwiska osób, które zawalczą o Kryształową Kulę. Teraz do mediów przedostała się informacja, kogo możemy zobaczyć w fotelu jurorskim obok "Czarnej mamby".

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś krótko o tańczeniu bachty przez Lewandowską. „To jest fajne"

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" z innym jurorami. Oni walczą o gorący fotel

W ostatnich dniach produkcja "Tańca z Gwiazdami" publicznie pożegnała Andrzeja Piasecznego, który zasiadał w fotelu jurora. W nowym sezonie nie zobaczymy też Michała Malitowskiego, który już wcześniej pożegnał się z posadą. Mówi się, że w nowej odsłonie ma zabraknąć także Andrzeja Grabowskiego. Jak informował portal Wirtualne Media, w 14. edycji ma być trzech jurorów. Niezmiennie uczestników oceniać będzie Iwona Pavlović. Plotkuje się, że do formatu powróci Marcin Hakiel, który lata temu wygrał Kryształową Kulę z Katarzyną Cichopek. W rozmowie z nami przekonywał, że nie czuje potrzeby, by pchać do telewizji. O posadę jurora za to chętnie ma starać się Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maserak. Jak donosi "Super Express", w grudniu odbył się casting na nowych jurorów. - Pojawiła się na nim Agnieszka Kaczorowska oraz Rafał Maserak. Oceniała ich Iwona Pavlović - ujawnił informator tabloidu. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła. "Super Express" podał także, że jurorzy mogą liczyć na spore wynagrodzenie, które sięgać ma nawet pół miliona zł.

Kogo zobaczymy na parkiecie nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Plotek jako pierwszy dowiedział się, że jedną z uczestniczek nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" ma być Kinga Zawodnik. Według naszych informacji, w show ma znaleźć się również Filip Chajzer. Jego rola na dzień dzisiejszy w programie nie jest do końca oczywista. Poprosiliśmy o komentarz ojca Filipa - Zygmunta Chajzera. Okazuje się, że nasze informacje pokrywają się z jego wiedzą, ale mimo wszystko, woli, póki co być ostrożny w komentarzach. W nowym sezonie ma pojawić się również Agnieszka Ostrowska-Królikowska. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - powiedziała w rozmowie z Bartoszem Pańczykiem. Media donosiły również, że na parkiecie ma pojawić się także Roksana Węgiel. Artystka ma już na swoim koncie zwycięstwo w "Dance Dance Dance". Mikołajowi Roznerskiemu również zaproponowano angaż w nowym sezonie tanecznego show Polsatu.

Filip Chajzer Fot. Kapif.pl