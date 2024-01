Danuta Holecka z TVP1 wpadła wprost w ramiona TV Republika. 29 grudnia prezenterka zadebiutowała w programie "Dzisiaj". Była szefowa "Wiadomości" TVP przywitała widzów w "prawdziwe polskich wiadomościach". Jak podaje portal Wirtualne Media, format obejrzało średnio 536 tysięcy osób, co w skali oglądalności stacji jest bardzo dobrym wynikiem.

4 stycznia Danutę Holecką ponownie mogliśmy oglądać na antenie stacji. Tym razem prezenterka odniosła się do afery, którą wywołały skandaliczne słowa Jana Pietrzaka.

Danuta Holecka wspomniała o firmach, które odcinają się od TV Republika. "Apelujemy do naszych widzów, żeby w Ikei nie kupowali"

Uradowana Danuta Holecka o 19:00 rozpoczęła kolejne wydanie programu informacyjnego "Dzisiaj" na antenie TV Republika. Zaczęło się od straszenia imigrantami i Donaldem Tuskiem. Stacja wyemitowała stare nagrania z wypowiedziami premiera dotyczącymi kryzysu emigracyjnego, a w tle pojawiały się ujęcia przedstawiające hordy agresywnych imigrantów, które ruszają na Polskę.

W dalszej części programu Danuta Holecka zaczęła żalić się na firmy, który po skandalicznych słowach Jana Pietrzaka zrezygnowały z kupowania reklam w stacji. Na początku stycznia Pietrzak "zażartował", że przybywający do Polski uchodźcy mogą być umieszczani w barakach byłych niemieckich obozów koncentracyjnych. - Mam okrutny żart. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki dla imigrantów, w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców - mówił publicysta. Prowadząca podkreśliła, że decyzje firm to efekt zmowy środowisk powiązanych z obecnym rządem.

Fala krytyki spadła na Telewizję Republika najpierw po słowach Jana Pietrzaka, później po wypowiedzi Marka Króla. W obu przypadkach władze stacji odcięły się od kontrowersyjnych treści, jednak to nie wystarczyło. Środowisko związane z obecnym rządem usilnie razem wzywa już od kilku dni do bojkotu firmy reklamujące się na naszej antenie. I choć nie ma żadnych podstaw merytorycznych apelu posłuchała IKEA - poinformowała wyraźnie zasmucona prowadząca.

Sprawę skomentował także publicysta Piotr Lisiewicz, który w odwecie za rezygnację koncernu z reklam w stacji nawoływał widzów do bojkotu sklepu Ikea. W wyemitowanym w programie fragmencie wypowiedzi zaapelował do widzów.

To się nie opłaca Ikei i my udowodnimy, że to się nie opłaca. Apelujemy do naszych widzów, żeby w Ikei, jak można, nie kupowali. Dodajmy, że Ikea założona była przez szwedzkiego aktywnego nazistę - zaapelował Piotr Lisiewicz.

Wpadki TV Republika. Pracownik odpowiedzialny za paski informacyjne popełnił rażący błąd

Paski informacyjne TV Republika już podbijają internet, podobnie jak te, które do tej pory mogliśmy oglądać w TVP. Ulubioną rozrywką widzów jest wynajdywanie błędów. W jednym z ostatnich wydań programu informacyjnego "Dzisiaj", który prowadzi Danuta Holecka na pasku pojawił się rażący błąd ortograficzny. W wydaniu z 3 stycznia pasek informacyjny zapowiadał temat o "Rządzy zemsty", czyli materiał dotyczący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Błędnie zapisana "Żądza" już krąży w internecie.

