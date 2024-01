"Królowa przetrwania" to nowy format TVN, który 27 grudnia trafił na platformę Player i już narobił sporo szumu. W ostatnim odcinku show doszło do spięcia między Martą Linkiewicz, a Anetą Glam. Obu paniom puściły nerwy i sytuacja szybko eskalowała. Linkiewicz w odcinku wytypowała Anetę Glam do opuszczenia obozu i dołączenia do drugiej drużyny. Celebrytce z Miami nie spodobał się ton młodszej "koleżanki" i wypaliła, że Linkiewicz ma "s********ć". Influencerka nie pozostała jej dłużna. - Zachowuj się, koleżanko. Mówisz, że to ja jestem gówniarą, a jak ty się zachowujesz? Pakuj się i w********j, bo to nie jest teraz twój kamp - oznajmiła rozemocjonowana Linkiewicz. Sytuacja szybko rozrosła się do niebotycznych rozmiarów i Glam zażądała od produkcji przerwy od zdjęć. - Jesteś starą, głupią rurą - wypaliła Linkiewicz, dolewając tylko oliwy do ognia. Konflikt uczestniczek postanowiła skomentować Caroline Derpieński, która z Anetą Glam jest w stanie nieustannej wojny. Celebrytka stanęła w obronie Marty Linkiewicz i wypunktowała wady swojej rywalki.

"Królowa przetrwania". Caroline Derpieński wstawia się za Martą Linkiewicz. "Nie martw się"

Caroline Derpieński i Aneta Glam delikatnie mówiąc nie pałają do siebie sympatią. Ostatnio celebrytki wpadły na siebie przypadkiem podczas imprezy sylwestrowej w Miami. Padły ostre słowa i oskarżenia, a całe zdarzenie relacjonowały w mediach społecznościowych. Więcej przeczytasz tutaj.

Kiedy w programie "Królowa przetrwania" Marta Linkiewicz pokłóciła się z Glam, Derpieński od razu okazała wsparcie influencerce i wykorzystała ten moment, aby dopiec swojemu wrogowi. "Jestem team Marta Linkiewicz" - oznajmiła Caroline. Derpieński stwierdziła, że Aneta Glam specjalnie wywołuje awantury, aby podbić swoje zasięgi i w kilku słowach pokrzepiła Martę Linkiewicz.

Zawsze A. wywołuje konflikty, bo z każdą osobą z mocnym followingiem chce mieć dramy dla zasięgów i nie potrafi również ukrywać długo swojego prawdziwego oblicza. Nie martw się Marta, babcia A. wyzywa wszystkich kogo atakuje - napisała Derpieński.

"Królowa przetrwania". Derpieński komentuje zachowanie Glam. "Ma zaburzenie osobowości"

W dalszej części programu "Królowa przetrwania" Marta Linkiewicz szybko się zreflektowała i postanowiła przeprosić Anetę Glam. Celebrytka z Miami nie była jednak zainteresowana rozejmem. - Spadaj ode mnie, ja się tobą brzydzę teraz - odpowiedziała na przeprosiny uczestniczki. Caroline Derpieński nie pozostawiła jej reakcji bez komentarza. Na InstaStories podzieliła się wrażeniami z dalszej części odcinka i znów dopiekła Glam. "To jest właśnie prawdziwa twarz Anetki. Pierwsza wyzywa, atakuje... Kiedy ktoś wyciąga do niej rękę i chce porozmawiać, jaki jest problem, to ona robi z siebie księżniczkę. Jest to zaburzenie osobowości tzn. narcyzm, narcystyczna osobowość - podsumowała Derpieński.