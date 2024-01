Karolina Gilon od ośmiu sezonów doskonale sprawdza się w roli prowadzącej "Love Island". Program wywołuje ogromne emocje wśród widzów, o czym świadczy aktywność fanów show na oficjalnym profilu "Love Island" na Instagramie. Po emisji każdego odcinka widzowie z wypiekami na twarzy komentują w sieci zachowanie uczestników. Produkcja już zabrała się za realizację kolejnego sezonu. Karolina Gilon właśnie wyjawiła, kiedy program wróci na antenę.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon opowiedziała historię różowych kozaków

"Love Island". Karolina Gilon zdradziła datę premiery nowego sezonu. Możecie zacząć odliczanie

Za nami już osiem edycji "Love Island", a program cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Zwycięzcami poprzedniej edycji show zostali Laura i Armin. Na początku grudnia wyjawili, że zostali już oficjalnie parą. Kiedy opuszczali willę, nie określali się jeszcze w ten sposób. "W ogóle się nie spodziewałam tego. (...) Wybrał bardzo nietypowy sposób, by spytać się o to, czy chcemy być razem — przygotował umowę, w której napisał, jak ma wyglądać nasz związek" - wyjawiła Laura. Więcej przeczytasz tutaj. Na początku listopada produkcja "Love Island" ogłosiła nabór do dziewiątej edycji. Jak się okazuje, już na wiosnę program wróci na antenę. Karolina Gilon w rozmowie z fanami właśnie wyjawiła dokładną datę emisji. Będziecie oglądać?

4 marca wracamy do was - zdradzila prowadząca "Love Island".

Karolina Gilon fot. instagram.com/karolinagilonofficial

"Love Island". Co słychać u uczestników? Kamil i Marta z siódmej edycji show na zdjęciu z zaręczyn

Większość związków, które powstały w programie "Love Island" kończy się porażką, ale są też wyjątki. Marta Kowalska i Kamil Al-temimi z siódmej edycji show ostatnio bardzo zaskoczyli widzów. Na Instagramie zespołu D-BOMB pojawiła się fotografia, na której widać Kamila z bukietem czerwonych róż, który padł na jedno kolano przed Martą. W komentarzach od razu posypały się gratulacje, ale szybko okazało się, że cała sytuacja została jedynie zaaranżowana na potrzeby teledysku. "Granie na oświadczynach! Emocje, muzyka i miłość w jednym miejscu. Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tego wyjątkowego momentu! Żarcik, to tylko scena z nowego teledysku" - czytamy w opisie fotografii. Zdjęcie możecie zobaczyć tutaj.