Tak Michałowa z "Rancza" wyglądała w młodości. Niebywała uroda

Marta Lipińska-Englert to odtwórczyni kultowej już roli Michałowej z "Rancza". Aktora znana jest również z innych popularnych produkcji. Mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Miodowych latach", gdzie wcieliła się w rolę złośliwej teściowej i w "Lalce" z 1977 roku, gdzie zagrała Helenę Stawską. Fani na pewno kojarzą ją ze słuchowiska "Kocham pana, panie Sułku", gdzie wcieliła się w naiwną panią Elizę. Lipińska przez lata była także związana z warszawskim Teatrem Współczesnym. W młodości aktorka oczarowała Polaków swoją urodą. Spójrzcie tylko na te fotografie! Więcej zdjęć Marty Lipińskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Marta Lipińska zachwyciła swoją urodą podczas debiutu na scenie

Ponad 60 lat temu odbyła się premiera "Trzech sióstr", spektaklu, w którym debiutowała Marta Lipińska. Osoby, które relacjonowały to wyjątkowe wydarzenie, wspominają niezwykły, młodzieńczy urok artystki. Jej "wspaniałe, wyraziste oczy" i nietuzinkową urodę. Aktorka potrafiła te wszystkie atuty w niebywały sposób wykorzystać na scenie, tworząc niezapomniane kreacje, które są z nami do dziś.

Marta Lipińska o planach na emeryturze. Co zamierza robić?

Aktorka należy do tych osób, które rzadko udzielają wywiadów. W 2019 roku odbyła interesującą rozmowę z redakcją Polskiej Agencji Prasowej, w której zdradziła, czym zamierza się zajmować, kiedy już skończy grać. - Przede wszystkim trochę odpocznę. Ile wspaniałych rzeczy jest do zrobienia! Lubię sobie pochodzić, poobserwować, uwielbiam dobre filmy i to w dużych kinach oglądane. Mam cały stos książek, których nie zdążyłam przeczytać w trakcie wakacji. Poza tym dostaję mnóstwo zaproszeń na różne spotkania ze mną do radia. Chętnie też od czasu do czasu zagrałabym w jakimś filmie, bo to jednak nie wymaga takiego wysiłku jak teatr - wyznała. Marta Lipińska urodziła się w 1940 roku w Borysławiu. Od 1968 roku związana jest z aktorem i reżyserem teatralnym Maciejem Englertem. ZOBACZ TEŻ: To Kurski zablokował powrót "Rancza" do TVP. Serialowy ksiądz ujawnia szokujące kulisy [PLOTEK EXCLUSIVE]

Marta Lipińska z mężem Tak Michałowa z 'Rancza' wyglądała w młodości. Niebywała uroda. Fot. KAPiF.pl