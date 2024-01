"M jak miłość" to serial obyczajowy, który pokochały miliony Polaków. Format pojawia się na antenie TVP 2 przez ponad dwie dekady i zgromadził wokół siebie rzeszę widzów, którzy z zaciekawieniem oglądają dalsze losy sagi rodziny rodu Mostowiaków i ich przyjaciół. W ostatnich odcinkach mieliśmy okazję śledzić rozwój relacji między Adamem (Jacek Kopczyński) a Sylwią (Hanna Turnau). Para już jakiś czas temu wykazywała sobą zainteresowanie, jednak długo nie mogli zdecydować się na oficjalny związek. Jak się okazuje, w jednym z premierowych epizodów zakochani zdecydują się na kolejny krok. Niestety, dobra inicjatywa w mig przerodzi się w ogromne nieporozumienie. Czy ich relacja się rozpadnie? Poznajcie szczegóły.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek mówi o makijażu na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Julia i Adam zdecydują się na wspólne zamieszkanie?

Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, w 1775. odcinku serialu Adam zaproponuje Julii, by razem zamieszkali. Ta początkowo bardzo się ucieszy. Jednak prawnik okaże się tradycjonalistą w tym temacie i będzie nalegać, by to ukochana się do niego wprowadziła. Jak można się domyślić, kobieta będzie preferowała inne rozwiązanie, przez co między zakochanymi dojdzie do ostrego spięcia. "Zamieszkajmy razem" - zaproponuje Werner, zaraz po przebudzeniu. "Adaś, ale czy to nie za szybko? Jeszcze niedawno nie byłeś gotowy na poważny związek" - zauważy Sylwia. "Czuję, że ostatnio bardzo dojrzałem! Dzięki tobie" - wyzna. Po czym doda: To kiedy się do mnie wprowadzisz?" - zapyta. "Nie mówię, że nie, ale po co ten pośpiech? A w ogóle, może to ty zamieszkaj u mnie?" - odpowie Julia.

"M jak miłość". Julia i Adam ostro się pokłócą. Szykuje się rozstanie?

Adam nie przyjmie propozycji ukochanej z uśmiechem. "Mam duży dom z pięknym ogrodem. Remontowałem go przez rok i teraz miałbym go zostawić? Zresztą to chyba kobieta wprowadza się do faceta, a nie odwrotnie" - rzuci Adam. "Ty i te twoje mizoginistyczne, patriarchalne przekonania! Doprowadzasz mnie do szału!" - wybuchnie prawniczka. "Świetnie, bardzo lubię doprowadzać cię do szału. Może i są między nami różnice, ale i tak w końcu się pogodzimy. Taka jest siła udanego seksu, kotku!" - powie Adam, by załagodzić sytuację. "Różnic między nami nie zasypie nawet najbardziej udany seks świata!" - odpowie wyraźnie poirytowana Sylwia. "Czyli się nie wprowadzisz?" - będzie ciągnął Adam. Prawnik nie będzie zadowolony z obrotu spraw, bo w odpowiedzi Sylwia trzaśnie drzwiami i wyjdzie. Myślcie, że zdołają przetrwać ten kryzys? Premierowe odcinki serialu można oglądać w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP 2.